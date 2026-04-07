La Trochita prepara nuevas experiencias para recorrer sus vías

Cynthia Hernández, coordinadora de viajes de La Trochita, celebró el comienzo de la temporada de otoño con los viajes de Semana Santa y tras unas semanas en que el histórico tren estuvo en reparación.

El atractivo turístico está abierto a propuestas que renueven la experiencia; “A veces es difícil desde nuestra administración llevarlas a cabo, ha habido en otros años anteriores propuestas desde los privados, por ejemplo, una agencia de turismo hace unos años atrás hacía la cocina sobre rieles, que era una propuesta distinta dentro del tren donde se cocinaba en la salamandra”.

Uno de los hechos más significativos ha sido el “asalto” al tren: “el tema del asalto, por ahí es más difícil trabajarlos desde el lado público, como siempre las agencias o los prestadores están todos invitados a dar ideas, a tirar opciones, porque no todo está inventado”.

Las experiencias turísticas que siguen: “estamos trabajando ahora con Geoturismo, con el grupo de Geología que va a hacer un encuentro en abril”, y esta experiencia es nueva aún en la región: “por ahí no es el turismo más masivo, pero puede haber mucha gente interesada en lo que es geoturismo, que casualmente por donde pasan las vías hay cortes muy especiales y muy particulares, que bueno que ellos nos van a venir a capacitar sobre eso”.

SL