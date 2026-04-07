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07 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: director de FM del Lago denuncia a funcionario municipal

El director de FM del Lago Esquel denunció a un funcionario municipal por un episodio ocurrido el 2 de abril.  
Por Redacción Red43

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El director de FM del Lago Esquel, Daniel Almendra, presentó una denuncia en la Comisaría Primera de Esquel contra el gerente de la UEPROMU, Iván Pereira, por un hecho ocurrido el jueves 2 de abril.

 


Según consta en la denuncia, Almendra relató que Pereira se le acercó de manera imprevista y habría iniciado una agresión física, propinándole golpes de puño en el pecho mientras lo amenazaba verbalmente con frases intimidatorias.

 


Asimismo, el denunciante indicó que, durante el episodio, el funcionario le habría quitado su teléfono celular con la aparente intención de llevárselo hacia una camioneta blanca. De acuerdo con su testimonio, Pereira luego regresó y arrojó el dispositivo al suelo.

 


En la presentación policial, Almendra vinculó lo sucedido con la cobertura periodística realizada días antes por la emisora sobre el estado de un puente ubicado en la calle Tello, en el barrio Los Sauces, donde vecinos habían expresado reclamos por las condiciones de transitabilidad.

 

 

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