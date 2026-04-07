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07 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut paga sueldos de marzo: cronograma para activos y jubilados

Desde el Ministerio de Economía se precisó que el pago de salarios de este mes demandará una erogación superior a los $148.690.000.000. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut informa que este jueves 9 de abril realizará el depósito correspondiente a los haberes del mes marzo a los agentes pasivos de la Administración Pública Provincial, en tanto el viernes 10 hará lo propio para los trabajadores en actividad.

 

Los fondos estarán al cobro para los jubilados el viernes 10 tanto por cajeros automáticos como por ventanillas habilitadas del Banco del Chubut, en tanto que los activos podrán percibir sus salarios el día sábado por la red de cajeros automáticos de la entidad crediticia provincial.

 

Desde el Ministerio de Economía se informó que en esta oportunidad el pago de sueldos del mes de marzo representa una erogación de $148.694.073.098,19.

 

 

 

R.G.

 

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