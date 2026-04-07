Chubut paga sueldos de marzo: cronograma para activos y jubilados

El Gobierno del Chubut informa que este jueves 9 de abril realizará el depósito correspondiente a los haberes del mes marzo a los agentes pasivos de la Administración Pública Provincial, en tanto el viernes 10 hará lo propio para los trabajadores en actividad.

Los fondos estarán al cobro para los jubilados el viernes 10 tanto por cajeros automáticos como por ventanillas habilitadas del Banco del Chubut, en tanto que los activos podrán percibir sus salarios el día sábado por la red de cajeros automáticos de la entidad crediticia provincial.

Desde el Ministerio de Economía se informó que en esta oportunidad el pago de sueldos del mes de marzo representa una erogación de $148.694.073.098,19.

R.G.