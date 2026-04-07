12°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 07 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 politica
07 de Abril de 2026
politica |
Por Redacción Red43

Inédita decisión en Chubut: echaron a dos policías por “ineptitud en el servicio”

Lo decidió el Ministerio de Seguridad. No se conocieron los motivos. La baja es definitiva. No habría antecedentes de alguna medida similar. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut resolvió apartar de la fuerza policial a dos suboficiales que se encontraban en servicio activo, a través de decretos del Poder Ejecutivo que establecen su baja definitiva bajo la figura de ineptitud.

 

 La decisión fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial, donde se detalla que los agentes involucrados, un agente y un cabo pertenecientes a la Agrupación Comando, fueron desvinculados de manera permanente. Como consecuencia, el Estado declaró vacantes los cargos que ocupaban dentro del Escalafón General de la Policía.

 

 En los documentos no se especifican hechos puntuales ni conductas concretas que hayan derivado en la sanción, aunque se fundamenta en el marco normativo vigente. En ese sentido, el texto indica que la medida se adopta "conforme lo determina el último párrafo del artículo 97 de la Ley XIX N° 8".

 

 Este artículo establece los mecanismos administrativos para la separación de efectivos policiales y, en la práctica, este tipo de decisión suele aplicarse cuando un integrante de la fuerza acumula evaluaciones negativas o no cumple con los requisitos mínimos para el desempeño de sus funciones operativas. 

 

Los decretos, identificados con los números 21 y 307, disponen además que la desvinculación se haga efectiva sin demoras, ya que entran en vigencia "a partir de la fecha del presente decreto".

 

 De esta manera, la medida tiene aplicación inmediata, lo que implica que los efectivos quedan automáticamente apartados de la institución, sin posibilidad de continuar prestando servicio ni portar el arma reglamentaria.

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Dolor en Cerro Centinela: Confirmaron el fallecimiento de una menor por hantavirus
2
 Chubut paga sueldos de marzo: cronograma para activos y jubilados
3
 QEPD: Cintia Kiomara Arcudi
4
 Hantavirus en Cerro Centinela: Salud refuerza el operativo tras el fallecimiento de la adolescente de 15 años
5
 Carlos Regueiro se jubila tras 40 años de enseñanza
1
 Prohibición de celulares en las cárceles de Chubut: nueva reunión informativa
2
 El desesperado grito de una mujer que sufre violencia: ¿Qué esperan, que me mate?
3
 Carlos Winter resaltó la importancia de los trabajadores comunitarios en el contacto con los vecinos
4
 Condenan por abuso sexual simple hacia su ex pareja
5
 Faltan juntar más de 8 millones de pesos para que el Equipo Municipal de Handball participe en el Nacional de Mendoza
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -