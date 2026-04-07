Inédita decisión en Chubut: echaron a dos policías por “ineptitud en el servicio”

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut resolvió apartar de la fuerza policial a dos suboficiales que se encontraban en servicio activo, a través de decretos del Poder Ejecutivo que establecen su baja definitiva bajo la figura de ineptitud.

La decisión fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial, donde se detalla que los agentes involucrados, un agente y un cabo pertenecientes a la Agrupación Comando, fueron desvinculados de manera permanente. Como consecuencia, el Estado declaró vacantes los cargos que ocupaban dentro del Escalafón General de la Policía.

En los documentos no se especifican hechos puntuales ni conductas concretas que hayan derivado en la sanción, aunque se fundamenta en el marco normativo vigente. En ese sentido, el texto indica que la medida se adopta "conforme lo determina el último párrafo del artículo 97 de la Ley XIX N° 8".

Este artículo establece los mecanismos administrativos para la separación de efectivos policiales y, en la práctica, este tipo de decisión suele aplicarse cuando un integrante de la fuerza acumula evaluaciones negativas o no cumple con los requisitos mínimos para el desempeño de sus funciones operativas.

Los decretos, identificados con los números 21 y 307, disponen además que la desvinculación se haga efectiva sin demoras, ya que entran en vigencia "a partir de la fecha del presente decreto".

De esta manera, la medida tiene aplicación inmediata, lo que implica que los efectivos quedan automáticamente apartados de la institución, sin posibilidad de continuar prestando servicio ni portar el arma reglamentaria.