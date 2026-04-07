Prohibición de celulares en las cárceles de Chubut: nueva reunión informativa

Prohibición de celulares en las cárceles de Chubut: la Legislatura realiza la segunda reunión informativa de Comisiones.



Será este miércoles, 8 de abril, a las 10 de la mañana, con transmisión en vivo. Estará encabezada por el vicegobernador Gustavo Menna junto a las presidentas de las dos Comisiones a las que fue girado el proyecto: Asuntos Constitucionales y Justicia, que preside la diputada María Andrea Aguilera; y Legislación General, Cultura y Educación, que encabeza Sonia Cavagnini. Participarán el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el procurador general, Jorge Miquelarena; el defensor general, Sebastián Daroca; y el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García, entre otros.

La Legislatura del Chubut realizará este miércoles, 8 de abril, la segunda reunión informativa de Comisiones para tratar el proyecto de ley número 17/26, enviado por el Poder Ejecutivo Provincial, y que prohíbe el uso de celulares y dispositivos móviles por parte de personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios de la provincia.



La reunión, que se realizará en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía”, se llevará adelante a las 10 de la mañana, con transmisión en vivo a través de la cuenta de YouTube de la Legislatura y replicada en Facebook y X.

Estará encabezada por el vicegobernador Gustavo Menna, junto a las presidentas de las dos Comisiones a las que fue girado el proyecto: Asuntos Constitucionales y Justicia, que preside la diputada María Andrea Aguilera; y Legislación General, Cultura y Educación, que encabeza Sonia Cavagnini.



Participarán además el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el procurador general, Jorge Miquelarena; el titular del Ministerio Público de la Defensa, Sebastián Daroca; y el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García.



También se prevé las presencias de Jorge Benesperi, defensor general alterno; Lucía Pettinari, defensora Pública de Comodoro Rivadavia; Javier Francisco, defensor Público; Matías Froment, procurador general Adjunto; Rodrigo Miquelarena, subsecretario de Justicia; y Claudio Alfredo Fernández, subsecretario de Seguridad.



Además estarán Emiliano Chialva, asesor general de Gobierno; Mauricio Zabala, subjefe de Policía; por el Misterio Público Fiscal de la Nación Martín Uriona, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR); y Nicanor Barrios, integrante de la Asociación Pensamiento Penal, organización de la sociedad civil.



“Comunicar sí, delinquir no”



“El proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo tiene una premisa básica: comunicar sí, pero delinquir desde el encierro, no”, resumió la diputada Aguilera durante la primera reunión informativa, realizada el lunes de la semana pasada, con las presencias también de autoridades judiciales y policiales.



El proyecto, precisó Aguilera, “prohíbe el ingreso, la tenencia, la facilitación y el uso de celulares, dispositivos móviles, chips y cualquier otro elemento tecnológico en los lugares de detención de jurisdicción provincial. Porque esta ley parte de un principio rector: que la cárcel no puede convertirse en una oficina para cometer delitos”.



“Las unidades de detención, las cárceles, los lugares donde se encuentran alojadas personas detenidas se han convertido en call centers de delitos”, agregó.



Y en este sentido la legisladora sintetizó: “Este proyecto, entonces, parte de una premisa esencial: que la comunicación debe existir, pero tiene que ser controlada por canales institucionales, que sea auditable y que sea compatible con la seguridad pública”.



Participación ciudadana



Además de las reuniones informativas, transmitidas en vivo, se habilitó en la web de la Legislatura del Chubut, como mecanismo de participación ciudadana, un espacio con un formulario para que la comunidad pueda realizar comentarios, observaciones y plantear propuestas en relación con el proyecto, al que se puede acceder a través del link https://legislaturadelchubut.gob.ar/proyecto-prohibicion-celulares/.



Desde allí la comunidad puede acceder al proyecto de Ley y al formulario.



Es una iniciativa que tiene como objetivo ampliar los canales de acceso a la información pública legislativa y promover una participación ciudadana responsable, informada y abierta, permitiendo que vecinos, instituciones, especialistas y actores interesados puedan acercar comentarios, aportes y observaciones sobre el contenido del proyecto.



Los comentarios recibidos serán puestos a consideración en el marco del análisis legislativo, como contribución al debate institucional.



20 reuniones informativas



Las reuniones informativas de Comisión están previstas en el artículo 61° del Reglamento Orgánico de la Legislatura del Chubut y tienen el objetivo de conocer la opinión de la ciudadanía, personas jurídicas de carácter público o privado y organizaciones de la comunidad sobre materias y proyectos de su interés y competencia.



Desde el comienzo de la actual gestión de la Legislatura se realizaron unas 20 reuniones informativas organizadas por distintas Comisiones y con amplia participación ciudadana.



Entre ellas, se llevaron adelante entre 2024 y 2025 reuniones informativas por la reforma del Código Procesal Penal, por el Código Electoral del Chubut y sus leyes vinculadas, por la ley de uso medicinal del cannabis, para recibir aportes a la ley que regula las nuevas herramientas tecnológicas para su utilización en la investigación y la lucha contra los delitos complejos y la cibercriminalidad, y por la ley de Protección Integral de los Derechos de Personas Mayores.