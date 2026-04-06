Dolor en Cerro Centinela: Confirmaron el fallecimiento de una menor por hantavirus

Una noticia desgarradora conmueve a la región cordillerana. En las últimas horas, las autoridades sanitarias confirmaron el fallecimiento de una adolescente de 15 años a causa de hantavirus. La joven, residente de la comuna rural de Cerro Centinela, se encontraba internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal de Esquel, donde su cuadro presentó complicaciones severas que derivaron en este trágico desenlace.

La víctima era una de las personas que permanecía bajo estricto aislamiento preventivo. Según el protocolo activado por la Secretaría de Salud de Chubut, la joven había sido identificada como contacto estrecho de los primeros casos positivos reportados en la localidad a principios de marzo, cuando se detectó el brote tras el diagnóstico de una mujer de 57 años.

La situación en la comuna, ubicada a pocos kilómetros de Corcovado, es de extrema vigilancia. Actualmente, el personal sanitario continúa monitoreando a los vecinos que tuvieron vínculo directo con los afectados para evitar que la cadena de contagios se propague.

Cabe recordar que el hantavirus es una enfermedad viral grave transmitida por el ratón colilargo. En la Patagonia, la cepa "Andes" tiene la particularidad de poder transmitirse de persona a persona por contacto estrecho en la fase inicial, razón por la cual el aislamiento es la herramienta principal para contener el brote.

¿Cómo identificar los síntomas?

El gran peligro de esta patología es que sus señales iniciales pueden confundirse con una gripe común o COVID-19. Los síntomas a los que hay que estar atentos son:

Fiebre alta y dolores musculares (mialgias).

Dolor de cabeza y náuseas o vómitos.

Fase crítica: Dificultad respiratoria aguda (sentir que falta el aire), momento en que los pulmones comienzan a llenarse de líquido.

Recomendaciones urgentes de prevención

Ante este escenario, el Ministerio de Salud reforzó las medidas para toda la zona cordillerana:

Ventilación: Si va a ingresar a galpones, cabañas o depósitos que estuvieron cerrados, abra puertas y ventanas y deje ventilar al menos 30 minutos antes de entrar.

Limpieza segura: Al limpiar lugares con presencia de roedores, use barbijo N95 y humedezca el piso con agua y lavandina antes de barrer para no levantar polvillo.

Control de roedores: Mantener el pasto corto alrededor de las casas, no dejar basura acumulada y sellar grietas en las viviendas.

No manipular: Evitar el contacto directo con roedores vivos o muertos.











M.G