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07 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

¿Chileno o argentino? Un zorro sorprendió en la frontera

El animal fue visto en la zona limítrofe entre Chile y Argentina y despertó el interés de quienes transitaban el lugar, poniendo en valor la presencia de fauna silvestre en la cordillera.
Por Redacción Red43

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Un zorro fue visto recientemente en la frontera entre Argentina y Chile, en una zona de paso cordillerano donde su presencia llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar.

 

El avistamiento ocurrió en un sector habitual de tránsito entre ambos países, donde el animal se desplazaba con tranquilidad, sin mostrar signos de alteración ante la presencia humana. Testigos destacaron la cercanía y claridad con la que pudo observarse al ejemplar.

 

 

 

Especialistas señalan que este tipo de encuentros no es inusual en áreas de montaña, donde distintas especies de fauna silvestre habitan y se desplazan libremente a través de la cordillera, sin reconocer los límites políticos.

 

El hecho reaviva la importancia de preservar estos ecosistemas y respetar el entorno natural, evitando interferir en el comportamiento de los animales que forman parte del paisaje característico de la región.

 

 

 

R.G.

 

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