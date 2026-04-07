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07 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Carlos Winter resaltó la importancia de los trabajadores comunitarios en el contacto con los vecinos

El director del Hospital Zonal de Esquel participó del acto por el día de estos agentes y valoró su rol histórico para unir a la población rural y de los barrios con el sistema de salud local.  
Por Redacción Red43

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Durante la jornada especial por el Día de los Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno, el director del Hospital Zonal de Esquel, Carlos Winter, se mostró conforme con la labor desempeñada por estos agentes, a quienes considera el eslabón fundamental del sistema sanitario regional. El médico destacó que este personal representa el nexo vital para unir a la población con la atención médica y de enfermería, especialmente en las zonas de parajes rurales y en los barrios de la ciudad donde la presencia del Estado es más necesaria.

 

Winter recordó sus inicios en la provincia para explicar la relevancia de este rol en el sistema de salud de Chubut y cómo ha sido su experiencia de trabajo conjunto a lo largo de las décadas. "Yo hace 26 años que estoy acá en Chubut y empecé como médico generalista en realidad. Siempre nosotros como médicos nos apoyamos en los trabajadores comunitarios en terreno, que son los que van, conocen la familia, saben cuántos chicos viven y en qué condiciones", expresó el director durante el reconocimiento a los agentes.

 

Para el funcionario, el valor de este personal reside en que poseen una llegada directa y una confianza con la población que el personal de consultorio o de enfermería tradicional a veces no logra alcanzar por la dinámica propia del hospital. Winter subrayó que conocer cómo está constituida cada familia y el contexto en el que viven permite una medicina más humana. Por este motivo, calificó la tarea como un nexo fundamental, destacando además que la bioquímica Lewis se desempeña actualmente como directora asociada mientras se define el cargo de director asociado médico.

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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