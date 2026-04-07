Faltan juntar más de 8 millones de pesos para que el Equipo Municipal de Handball participe en el Nacional de Mendoza

Quedan 11 días para el viaje y faltan 8 millones de pesos. Parece el infinito y más allá. Claro que por los datos que tenemos, se bajó a la mitad el presupuesto que se necesitaba para que el equipo de Handball de la Municipalidad de Esquel pueda participar en el Torneo Nacional de Handball que tendrá lugar en pocos días en la provincia de Mendoza.

Al día de hoy, la Comisión de Padres, que se puso al hombro esta “quijoteada”, necesita juntar unos 8 millones de pesos más para que sus hijos representen a la Municipalidad de Esquel en el Torneo Nacional de clubes de Handball, categoría Menores A, que se jugará desde el lunes hasta el sábado 25 de abril en la provincia de Mendoza.

El presupuesto inicial, para inscripción al torneo, traslado de Esquel a Mendoza, pago de los choferes, alojamiento, comida y traslado interno por el lapso de una semana era de 16 millones de pesos, pero gracias a gestiones realizadas y diversos trabajos comandados por la Comisión de Padres, pudieron reducir el presupuesto a la mitad y teniendo en cuenta que los jugadores que tomará parte del torneo, grosso modo, se podrá decir que cada familiar deberá desembolsar unos 600 mil pesos para que sus hijos participen de este torneo.

Señalemos además que los jugadores, sabiendo del esfuerzo de sus padres, les pidieron a la comunidad una ayuda económica, lo hicieron a través de un video y dando a conocer un alias de MP.

“Somos los chicos de Handball de Esquel y logramos salir campeones en la provincia. Gracias a eso clasificamos al Nacional A en Mendoza. Es un sueño para nosotros, es una oportunidad única”, así arranca el video que se viralizó por todos lados.

“Nuestras familias están haciendo un gran esfuerzo, pero necesitamos de vos. Tu ayuda es muy importante, todo lo que vos puedas colaborar suma muchísimo. El alias de Mercado Pago es menores.mendoza.mp”

“Ayudanos a cumplir nuestro sueño”, es la frase que cierra el video.

En lo que respecta a la faz deportiva del Torneo Nacional, la Escuela Municipal de Esquel jugará en la zona C donde comparte grupo con SAG de Villa Ballester, Club y Biblioteca Defensa Tandil y el Club ASEBA.