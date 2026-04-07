Por Redacción Red43

Abril es el último mes del plan "Volver al Trabajo"

Capital Humano confirmó el fin del programa que reemplazó al Potenciar Trabajo. Tras años sin aumentos, el plan se transformará en un esquema de capacitación por "vouchers".
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Petrovello, confirmó que abril será el último mes del programa que reemplazó al Potenciar Trabajo.

 

Tras años sin aumentos, el plan "Volver al Trabajo" llega a su fin para transformarse en un esquema de capacitación.

 

 La decisión afecta a unos 900.000 beneficiarios que, a partir de ahora, deberán migrar hacia un sistema de formación laboral basado en vouchers si pretenden mantener el acompañamiento estatal.

 

Esta transición busca eliminar la transferencia directa de fondos sin contraprestación específica, apostando a que los beneficiarios se vuelquen al Portal Empleo para adquirir nuevas habilidades.

 

Para este último mes de vigencia, el monto asignado se mantiene en $ 78.000. Este valor ha sido objeto de fuertes críticas por parte de sectores sociales, ya que no recibe actualizaciones desde el año 2023.

 

1
 Dolor en Cerro Centinela: Confirmaron el fallecimiento de una menor por hantavirus
2
 Chubut paga sueldos de marzo: cronograma para activos y jubilados
3
 QEPD: Cintia Kiomara Arcudi
4
 Hantavirus en Cerro Centinela: Salud refuerza el operativo tras el fallecimiento de la adolescente de 15 años
5
 Carlos Regueiro se jubila tras 40 años de enseñanza
1
 Prohibición de celulares en las cárceles de Chubut: nueva reunión informativa
2
 El desesperado grito de una mujer que sufre violencia: ¿Qué esperan, que me mate?
3
 Carlos Winter resaltó la importancia de los trabajadores comunitarios en el contacto con los vecinos
4
 Condenan por abuso sexual simple hacia su ex pareja
5
 Faltan juntar más de 8 millones de pesos para que el Equipo Municipal de Handball participe en el Nacional de Mendoza
