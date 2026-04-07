Abril es el último mes del plan "Volver al Trabajo"

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Petrovello, confirmó que abril será el último mes del programa que reemplazó al Potenciar Trabajo.
Tras años sin aumentos, el plan "Volver al Trabajo" llega a su fin para transformarse en un esquema de capacitación.
La decisión afecta a unos 900.000 beneficiarios que, a partir de ahora, deberán migrar hacia un sistema de formación laboral basado en vouchers si pretenden mantener el acompañamiento estatal.
Esta transición busca eliminar la transferencia directa de fondos sin contraprestación específica, apostando a que los beneficiarios se vuelquen al Portal Empleo para adquirir nuevas habilidades.
Para este último mes de vigencia, el monto asignado se mantiene en $ 78.000. Este valor ha sido objeto de fuertes críticas por parte de sectores sociales, ya que no recibe actualizaciones desde el año 2023.
