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07 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Winter se refirió al reclamo de los cirujanos y a las obras proyectadas en el sector de quirófanos

El director del Hospital Zonal de Esquel informó que se mantienen las guardias de urgencia y detalló la logística necesaria para realizar refacciones edilicias sin interrumpir la actividad quirúrgica. 
Por Redacción Red43

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El director del Hospital Zonal de Esquel, Carlos Winter, explicó la situación del servicio de cirugía ante el reclamo que mantiene la Asociación de Cirujanos a nivel provincial. Según indicó el directivo, la medida de fuerza incluye demandas por salarios e infraestructura, y actualmente en el nosocomio local se garantiza la atención de urgencias, mientras que las cirugías programadas se administran de acuerdo a la disponibilidad del servicio.

 

En relación a la infraestructura del sector, Winter señaló que el próximo paso en el plan de obras es la remodelación de los quirófanos. El médico explicó que al tratarse de un edificio con años de antigüedad, las mejoras requieren una planificación técnica particular. "Usted imagínense que el quirófano es el hospital, es un hospital viejo, con lo cual las mejoras que uno tiene que hacer son mejoras grandes que requieren dinero", manifestó el funcionario.

 

Asimismo, el director detalló que la obra debe realizarse mediante una logística que permita mantener el funcionamiento del área. Winter puntualizó que no es posible cerrar la totalidad de los quirófanos en simultáneo, por lo cual las refacciones se ejecutarán por etapas. "Hay que tener una logística para que medianamente en el plazo que se van arreglando podamos ir solucionando lo otro", sostuvo, diferenciando esta intervención de la obra que se realiza en la esquina del predio, ya que en este caso las tareas deben convivir con la presencia de pacientes internados.

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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