Concejales de Trevelin visitaron la PTRSU y evidenciaron desafíos en la gestión conjunta de residuos

La gerente del GIRSU, Mariana López Rey, brindó detalles sobre la visita que realizaron concejales del municipio de Trevelin a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Esquel, en una jornada centrada en el funcionamiento del sistema y, especialmente, en el avance de la obra del relleno sanitario.



Según explicó, la invitación fue enviada el día lunes con el objetivo de que los ediles pudieran conocer de primera mano tanto la planta como la modalidad de trabajo que lleva adelante el municipio de Esquel. “Aprovechamos para que conozcan la planta, que muchos no habían venido, y contarles cómo es el proceso”, señaló.



López Rey indicó que el foco principal estuvo puesto en la obra del relleno sanitario, donde se brindaron explicaciones técnicas sobre su desarrollo. “La idea fue que puedan conocer cómo vamos avanzando, cuáles fueron los pasos que fuimos dando para dar cumplimiento”, detalló, al tiempo que agradeció la presencia de los concejales.



Durante la recorrida, los visitantes realizaron numerosas consultas, lo que fue valorado como una instancia enriquecedora. Las inquietudes abarcaron distintos aspectos, desde cuestiones técnicas de la obra hasta el funcionamiento general del sistema: cómo se genera el lixiviado, cómo ingresan los residuos, cómo es el proceso operativo y de qué manera se inicia el funcionamiento de un relleno sanitario.

En ese marco, la gerente del GIRSU también hizo referencia a una problemática vinculada a la gestión de residuos en Trevelin. Explicó que actualmente no cuentan con un interlocutor o responsable definido en esa localidad para articular el trabajo conjunto, lo que dificulta la coordinación.



“Necesitamos un referente con quien poder conversar y trabajar en conjunto, alguien que pueda brindarnos información sobre cómo están llegando los camiones, supervisar la recolección, la separación y la cantidad de residuos que se generan”, remarcó. En ese sentido, señaló que la ausencia de esta figura impacta en la operatividad, ya que impide realizar un seguimiento adecuado y mejorar aspectos clave como campañas de separación o control de los residuos.



Además, subrayó la importancia de coordinar cuestiones logísticas, como los días de recolección, el funcionamiento durante feriados y la disponibilidad de personal. “Cuando es un trabajo en conjunto, es necesario poder compaginarlo”, afirmó.



Respecto a la evaluación de la visita, López Rey sostuvo que desde el GIRSU intentaron brindar explicaciones claras y técnicas, y se mostraron abiertos a continuar respondiendo consultas. “Estamos a disposición ante cualquier duda que pueda surgir”, expresó.



Consultada sobre la posibilidad de fortalecer el trabajo entre ambos municipios, manifestó su expectativa de avanzar en ese sentido, aunque advirtió que deben darse ciertas condiciones. “Cuando una gestión se trabaja en conjunto, es realmente en conjunto, en igualdad de condiciones. No es un municipio reportándole al otro”, aclaró.



Finalmente, se refirió al planteo realizado por la presidenta del Concejo de Trevelin respecto a si la localidad actúa como socia o usuaria del sistema. En ese punto, López Rey señaló: “Para ser socio hay que trabajar en conjunto. No existe una sociedad en la que uno lleva adelante toda la gestión, afronta los costos y la operatividad diaria, mientras el otro solo solicita informes”.