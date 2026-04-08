Esquel recibe al Provincial de Pádel: más de 260 jugadores y récord de inscriptos

El Subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, presentó oficialmente la primera fecha del año del Provincial de Pádel, destacando que la ciudad se sigue posicionando como la "capital provincial del turismo deportivo". La actividad se llevará a cabo en los tres complejos locales: Impulso, Esquel Pádel y Los Eiros, lo que permite una dinámica ágil para los encuentros.

El evento congregará a más de 260 personas practicando la actividad, muchas de las cuales arriban con sus familias desde localidades como Trevelin, El Maitén, Bariloche y Caleta Olivia. "Estos eventos son los que más queremos tener en nuestra ciudad porque dinamizan la economía", subrayó Maciel.

La competencia se divide en dos etapas según las categorías:

Este fin de semana (Categorías Impares): Se jugará en 3ra, 5ta y 7ma, tanto en damas como en caballeros. Se destaca el nivel de la 3ra Caballeros y el récord de 20 parejas inscriptas en Damas 7ma.

Siguiente fin de semana (Categorías Pares): Será el turno de las categorías 4ta y 6ta para ambas ramas.

El torneo cuenta con el aval de Chubut Deportes y otorga puntos clasificatorios para los torneos nacionales de Mar del Plata y La Plata, abarcando categorías Libres, Ladies y Veteranos.

Por su parte, Magalí Manosalva, integrante de la asociación, resaltó el trabajo con los más jóvenes. La escuelita local maneja actualmente a unos 45 chicos con cupos casi completos. Aunque Esquel es sede de adultos, el provincial de menores se trasladará este año a Rawson para acompañar el crecimiento de la disciplina en toda la provincia.

Finalmente, desde la organización valoraron la infraestructura actual de la ciudad. Aseguraron que, con los tres complejos disponibles, la actividad se desarrolla de manera óptima durante los tres días de competencia, evitando jornadas que se extiendan hasta altas horas de la madrugada.











M.G