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Por Redacción Red43

EN VIVO: Seguí el minuto a minuto del debate por la Ley de Glaciares en RED43

Conectate a la web de RED43 para seguir la transmisión oficial del debate. Desde las 15:00, los detalles y la votación de la jornada parlamentaria en tiempo real.
Por Redacción Red43

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Hoy se desarrolla en el Congreso de la Nación la sesión dedicada al tratamiento del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares. El debate, que genera interés en diversos sectores de la sociedad, será transmitido de manera integral para que la audiencia pueda seguir el desarrollo de los argumentos presentados por los legisladores.

 

Cómo ver la sesión

 

RED43 brindará acceso directo a la transmisión oficial a partir de las 15:00 horas. El reproductor de video estará disponible en nuestra portada principal, permitiendo a los usuarios observar el debate en vivo sin necesidad de salir de nuestro sitio web.

 

La cobertura técnica permitirá seguir cada una de las intervenciones, los puntos propuestos en el proyecto y el resultado final de la votación una vez que se alcance dicha instancia.

 

Ingresá a www.red43.com.ar desde las 15:00 y seguí la transmisión oficial en vivo.

 

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