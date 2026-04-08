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08 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Provincia adelanta el pago de haberes: pasivos y activos cobrarán este viernes

Los depósitos se efectuarán mañana jueves por lo que los fondos estarán disponibles el día 10, tanto por cajeros automáticos como por ventanillas habilitadas del Banco del Chubut.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut informa que se adelanta para mañana jueves 9 el depósito de haberes para los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial, por lo que sumado a los pasivos, todos los empleados públicos de la provincia podrán cobrar sus salarios el día viernes de 10 abril, tanto por la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut como por las ventanillas habilitadas a tal fin. 

 

La medida adoptada por el Gobierno apunta a evitar posibles inconvenientes respecto al vencimiento de tarjetas de crédito. 
 
Desde el Ministerio de Economía se recordó que en esta oportunidad el pago de sueldos del mes de marzo representa una erogación de $148.694.073.098,19.

 

 

 

R.G.

 

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