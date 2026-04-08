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Por Redacción Red43

Taccetta pedirá la renuncia de Iván Pereira

El intendente de Esquel, dio a conocer a través de FM del Lago, que pedirá la renuncia a Iván Pereira, tras el conflicto entre el funcionario y el director de la emisora. 
Por Redacción Red43

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El intendente de Esquel,  Matías Taccetta, se refirió en declaraciones radiales a la situación entre el gerente del UEPROMU, Iván Pereira, y el propietario de FM del Lago, Daniel Almendra. El mandatario municipal utilizó el espacio matutino para comunicar su decisión de solicitar el alejamiento del funcionario de su cargo. Según explicó el jefe comunal, la medida responde a los hechos que tomaron estado público en las últimas horas y que involucraron al integrante en cuestión, de su equipo de gobierno.

 

Durante la entrevista, el mandatario fue consultado sobre la continuidad del responsable de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales. Al respecto, Taccetta confirmó su postura y señaló que "le voy a pedir la renuncia a Iván Pereira". Con esta frase, el intendente ratificó que buscará un cambio en la conducción del área, vinculando la decisión directamente con el cruce mantenido entre el funcionario y el empresario de medios.

 

La determinación del Ejecutivo Municipal implica un movimiento en el gabinete local. Taccetta sostuvo que su intención es dar un cierre a este tema y continuar con la agenda de trabajo prevista para la ciudad. El intendente adelantó que la solicitud de dimisión se concretará en breve, marcando el final de la gestión de Pereira al frente del organismo municipal. 

 

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