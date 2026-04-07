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Por Redacción Red43

Renunció Marcelina Angiorama

En las últimas horas trascendió la renuncia de Marcelina Angiorama a la Subsecretaría de Gobierno de Esquel.
Por Redacción Red43

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En las últimas horas, trascendió que Marcelina Angiorama habría presentado su renuncia a su cargo en la Municipalidad de Esquel. Al ser consultada por Red43, la funcionaria confirmó la decisión.

 

Sin embargo, hasta el momento, no se difundieron comunicados oficiales que confirmen formalmente la salida de la funcionaria.

 

Cabe recordar que Angiorama se desempeñaba como Subsecretaria de Gobierno y había tenido participación pública reciente en actividades institucionales.

 

Se espera que en las próximas horas haya una confirmación oficial que aclare la situación.

 

 

 

R.G.

 

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