Hospital Zonal de Esquel: garantizan atención de urgencias y mejoras edilicias

La Subsecretaria de Salud Pública de la provincia, Dra. Anabel Pena, llevó tranquilidad a los vecinos al asegurar que la respuesta ante situaciones de urgencia está plenamente garantizada en la localidad de Esquel. La funcionaria reconoció que el mayor conflicto actual se concentra en los hospitales cabecera, donde funcionan los servicios de cirugía, y manifestó su expectativa de alcanzar los acuerdos necesarios durante este mes para normalizar la atención en todo el territorio provincial. "Esquel está dando la respuesta que la comunidad necesita en cuanto a que está garantizado que si hay una situación de urgencia se resuelve", explicó.

Respecto a las condiciones edilicias, Pena confirmó que se encuentran trabajando en la remodelación y adecuación de espacios, con especial foco en los quirófanos. Si bien evitó precisar plazos exactos de finalización para no generar falsas expectativas, indicó que las obras están proyectadas a través de infraestructura y ya se encuentran encaminadas. "Se está trabajando en la remodelación, readecuación de los espacios, en mejorar las cuestiones edilicias. Es algo que ya está encaminado", sostuvo la funcionaria sobre las tareas de reparación necesarias para poner los centros de salud en condiciones.

Uno de los anuncios más destacados para la zona cordillerana fue la etapa final de instalación del nuevo tomógrafo para el Hospital Zonal de Esquel. Se trata de una inversión superior a los 580 millones de pesos que se encuentra en su fase de adecuación eléctrica. "Estamos cerca, estamos cerca entre dos y tres semanas para que finalice eso, para poder ponerlo en funcionamiento", detalló Pena. Además, mencionó que para la ampliación del Hospital de Lago Puelo se proyecta un presupuesto de 490 millones de pesos destinados a instrumental y requerimientos técnicos, cuya compra se organiza en simultáneo al avance de las obras.

Finalmente, la Subsecretaria abordó la compleja situación de los recursos humanos, señalando que existe una dificultad a nivel nacional para captar especialistas médicos, quienes suelen preferir las grandes ciudades. Pena destacó que la provincia mantiene una convocatoria abierta permanente e intenta atraer profesionales resaltando la calidad de vida que ofrece la región. "Siempre estamos convocando y la verdad es que cada vez hay profesionales que se contactan con otros. Enseguida los contactamos y tratamos de captar y le mostramos lo hermosa que es nuestra provincia", concluyó.

E.B.W.