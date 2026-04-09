Avanzan las negociaciones con los cirujanos

La Subsecretaria de Salud Pública de Chubut, Anabel Pena, se refirió a la situación actual del conflicto con los profesionales médicos y señaló que se encuentran en una instancia de diálogo con la Asociación de Cirujanos. La funcionaria explicó que están en conversación para llegar a acuerdos que permitan encontrar un equilibrio entre la necesidad de asistencia que tiene el sistema, en cuanto a controles, consultorios y cirugías programadas, y los requerimientos de los cirujanos. Según detalló, estos pedidos suelen estar vinculados a la mejora de las condiciones laborales o aspectos económicos.

Al respecto, la funcionaria fue tajante sobre el marco legal de estas negociaciones y afirmó que "nosotros sabemos que a salud nos rige un convenio colectivo de trabajo y todos los incrementos que hay en el sueldo de cualquier trabajador de salud se tratan en paritarias". En ese sentido, aclaró que "uno no puede hacer acuerdos directos con los cirujanos sobre incremento salarial, hay que hacerlo a través de las paritarias", ya que no es posible que cada sector realice negociaciones por separado.

Sobre la representación de los profesionales, Pena indicó que, si bien los médicos pueden estar asociados a cualquier gremio, en este caso puntual están representados por la asociación de cirujanos. La subsecretaria manifestó que el objetivo de las reuniones es encontrar puntos de acuerdo para que no se perjudique a los pacientes ni a los profesionales que el sistema necesita.

En cuanto al estado de los servicios en la provincia, reconoció que el panorama varía según la localidad. Mientras en algunos lugares se mantienen los consultorios y la atención programada, en otros sectores la situación es más compleja. Específicamente sobre la zona del valle, la funcionaria comentó que "tenemos en Trelew en este momento una contingencia en la cual se están operando solamente cirugías de urgencia en dos quirófanos que se montaron en el Hospital de Alta Complejidad en relación a unos problemas que hubo en los quirófanos del Hospital Margara". Finalmente, reiteró que cada ciudad presenta sus propias características y que seguirán trabajando para generar los acuerdos necesarios con el sector.

E.B.W.