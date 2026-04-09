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09 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Presentaron la 5° edición de la Corrida Ciudad de Esquel

La quinta edición de la competencia contará con un recorrido certificado por veedores nacionales. Esto permitirá que los tiempos registrados por los atletas sean válidos para clasificaciones y ránkings de la Confederación Argentina.
Por Redacción Red43

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En una conferencia de prensa que contó con la presencia de referentes deportivos y autoridades estatales, se presentó oficialmente la quinta edición de la Corrida Ciudad de Esquel. El evento, organizado por la Secretaría de Deportes a través de la Escuela Municipal Aukache, llega este año con una mejora institucional histórica: la homologación oficial del circuito. Esta certificación, lograda tras la visita de veedores nacionales meses atrás, permitirá que todos los atletas que compitan en la ciudad registren marcas válidas para clasificaciones y puntajes oficiales, eliminando la necesidad de viajar a otros puntos del país para validar sus tiempos.

 

El atleta olímpico Eulalio "Coco" Muñoz destacó la importancia de este avance, señalando que contar con un circuito certificado en casa es un sueño cumplido para los corredores de élite y una motivación extra para los aficionados. La carrera, descrita como un trazado "muy rápido" de dos vueltas que atravesará el corazón del centro esquelense, busca no solo ser una competencia de alto rendimiento, sino también una instancia integradora. Los organizadores, encabezados por Rodrigo Peláez, manifestaron su ambición de superar los 500 participantes y duplicar la asistencia de niños y jóvenes que se registró en la edición anterior.

 

Para transformar la competencia en una verdadera fiesta deportiva y cultural, la Secretaría de Deportes trabajará en conjunto con las áreas de Cultura y Turismo. El evento, programado para el mes de noviembre, contará con la presencia de bandas en vivo, DJs y espectáculos que darán color al recorrido céntrico. Además, se presentó a "Wana", la mascota oficial que se convertirá en el emblema de la corrida y que buscará generar una mayor cercanía con el público infantil y las familias que se acerquen a alentar a los corredores.

 

Desde la Subsecretaría de Deportes, Hernán Maciel confirmó que las inscripciones comenzarán en mayo de manera escalonada a través de plataformas oficiales, donde también se darán a conocer los costos y los detalles del kit de competencia. Con el respaldo de Chubut Deportes y una estrategia de difusión nacional que tendrá a "Coco" Muñoz como embajador, Esquel se prepara para recibir a turistas deportivos de todo el país, consolidando a la cordillera como un escenario de excelencia para el atletismo de calle.




M.G

 

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