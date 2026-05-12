Vocación y servicio: el testimonio de las enfermeras del Hospital Zonal Esquel en su día

Este 12 de mayo, en el marco del Día Internacional de la Enfermería, un grupo de profesionales del Hospital Zonal de Esquel brindó declaraciones sobre la actualidad de su labor. La presentación estuvo a cargo de la licenciada Verónica Jaramillo, coordinadora de enfermería de la unidad de gestión y del área rural, quien estuvo acompañada por responsables de los servicios de Neonatología, Clínica Médica y Diálisis.

Verónica Jaramillo explicó que la Universidad del Chubut cuenta en la ciudad con la carrera de enfermería, la cual tiene una duración de cinco años. Según detalló, la misma otorga un título intermedio de técnico y concluye con la licenciatura. Al ser el Hospital Zonal una institución escuela, la mayoría de los egresados realizan sus primeras prácticas y experiencias laborales en este establecimiento.

Respecto al ingreso de nuevos profesionales, Jaramillo indicó que se aplica una instancia de tutoría y acompañamiento. El objetivo de este proceso es que el enfermero ingresante transite una etapa de adaptación y adquisición de habilidades a través de la práctica diaria. Además, señaló que se busca evaluar los perfiles para que cada profesional se desempeñe en áreas acordes a su elección y capacidades dentro de las posibilidades de la institución.

Las jefas de distintas áreas describieron las tareas que desarrollan en sus respectivos sectores. Karina, a cargo del servicio de Neonatología, manifestó que la tarea diaria consiste en brindar cuidado a los recién nacidos, enfocándose en la atención de estos pacientes. Por su parte, la licenciada Fabiana Catalán explicó que el servicio de Clínica Médica se dedica a la atención de pacientes adultos, jóvenes y ancianos. En esta área, el trabajo se centra en brindar contención y asistencia para que la estadía del paciente sea satisfactoria a pesar de su condición de salud.

Asimismo, Norma Lefipan se refirió a la Unidad de Diálisis como una dependencia nueva dentro del hospital que se encuentra en proceso de organización y habilitación para una mayor cantidad de pacientes. La profesional explicó que el tratamiento de enfermedades renales crónicas requiere tres sesiones semanales por paciente, lo que demanda un perfil profesional específico capaz de cumplir con el desafío de tratar con patologías complejas y diversas realidades sociales o niveles educativos de los usuarios.

Sobre el cierre de la entrevista, las enfermeras hicieron extensivo el saludo a los colegas que ejercen en el medio público, en el ámbito privado, en el área rural y en el área externa del hospital. Jaramillo destacó que se está trabajando para lograr la integración de todos los sectores de la enfermería local y generar momentos para transitar el camino de la profesión de manera conjunta.

Finalmente, las profesionales utilizaron la instancia para realizar un pedido a los responsables de la gestión de salud. Solicitaron a las autoridades la incorporación de nuevos ingresos de personal de manera inmediata para cubrir las necesidades actuales de los servicios hospitalarios y fortalecer el equipo de trabajo.