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31 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Se viene el Encuentro Sonoro en Esquel

Hoy domingo 31 de mayo a las 15 horas se realizará la etapa final del evento musical en el Auditorio Municipal, con la presentación en vivo de seis bandas y cinco solistas locales. 
Por Redacción Red43

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El Auditorio Municipal de Esquel será el escenario donde se definirá el Encuentro Sonoro: El Gran Concierto. La cita artística comenzará a partir de las 15 horas de este domingo y promete una jornada cargada de música en vivo con una variada selección de propuestas locales que llegaron a la etapa final de la competencia.

 

El público que asista podrá disfrutar de las presentaciones de seis bandas y cinco solistas que buscan consagrarse en esta edición. Entre los artistas que forman parte de la cartelera oficial se encuentran la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel, Chirro, Older Punk, Rienda Suelta, Choyün, Lawen, Karma, Santi Masip, Seba Lino, Maxi Garay y Julián Acuipil.

 

Las entradas para presenciar este despliegue de talento regional tienen un valor de 4000 pesos. Quienes deseen asistir o requieran realizar consultas sobre las localidades disponibles pueden comunicarse directamente al número de teléfono 2945-645263.

 

El evento cuenta con la organización de Nexo Producciones y el auspicio de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin, Panorámica Estudio, Espacio Awen y Sandoval Martínez Estudio Contable.

 

 

 

 

 

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