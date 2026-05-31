Se viene el Encuentro Sonoro en Esquel

El Auditorio Municipal de Esquel será el escenario donde se definirá el Encuentro Sonoro: El Gran Concierto. La cita artística comenzará a partir de las 15 horas de este domingo y promete una jornada cargada de música en vivo con una variada selección de propuestas locales que llegaron a la etapa final de la competencia.

El público que asista podrá disfrutar de las presentaciones de seis bandas y cinco solistas que buscan consagrarse en esta edición. Entre los artistas que forman parte de la cartelera oficial se encuentran la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel, Chirro, Older Punk, Rienda Suelta, Choyün, Lawen, Karma, Santi Masip, Seba Lino, Maxi Garay y Julián Acuipil.

Las entradas para presenciar este despliegue de talento regional tienen un valor de 4000 pesos. Quienes deseen asistir o requieran realizar consultas sobre las localidades disponibles pueden comunicarse directamente al número de teléfono 2945-645263.

El evento cuenta con la organización de Nexo Producciones y el auspicio de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin, Panorámica Estudio, Espacio Awen y Sandoval Martínez Estudio Contable.

EBW