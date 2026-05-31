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31 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Solidaridad en Esquel por una emprendedora

Amigos y vecinos de la ciudad organizaron una colecta solidaria para ayudar a reconstruir el emprendimiento Quimera Eventos, tras sufrir un voraz incendio que provocó pérdidas totales en su depósito. 
Por Redacción Red43

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Un grave incendio afectó por completo el depósito de Quimera Eventos, un reconocido emprendimiento local de Esquel con doce años de trayectoria en el rubro.

 

El siniestro provocó la pérdida total de los elementos de trabajo y gran parte de las pertenencias de su creadora, Andrea Nathalia Millaman.

 

Ante esta difícil situación, sus allegados y miembros de la comunidad se unieron rápidamente para impulsar una campaña solidaria bajo el lema de volver a empezar y ayudarla a seguir soñando.

 

Quienes deseen colaborar y aportar su granito de arena para la reconstrucción del proyecto pueden transferir al alias quimeraeventos, una cuenta que se encuentra a nombre de la damnificada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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