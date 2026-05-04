Taccetta: "La intención es nuclear la información en un solo parte para agilizar la comunicación"

El intendente de Esquel brindó detalles sobre la nueva metodología de trabajo conjunto entre las instituciones locales y provinciales para unificar los reportes de contingencias y servicios durante la temporada invernal con el objetivo de facilitar el acceso a la información para vecinos y turistas. Explicó que la iniciativa surge de la necesidad de centralizar los datos que actualmente se encuentran dispersos en diferentes canales institucionales. La propuesta busca que tanto residentes como visitantes encuentren en un solo lugar el estado de las rutas, la operatividad del centro de esquí y la situación de los vuelos.

"Nuclear en un solo parte cada uno de los partes individuales que tenemos de todas las instituciones lo van a poder ver tanto en la web municipal como en los distintos canales de comunicación que tenemos", destacó Taccetta sobre la implementación tecnológica que permitirá actualizaciones en tiempo real.

En relación con el manejo de las emergencias, el intendente aclaró que cuando la contingencia ocurre dentro del ejido municipal interviene Protección Civil Municipal, mientras que en situaciones que exceden esa jurisdicción se coordina un trabajo conjunto, similar al protocolo utilizado durante los incendios forestales.

Respecto a la transitabilidad de las rutas 40, 25 y 259, Taccetta solicitó a la comunidad respetar las decisiones de Vialidad Nacional y Provincial. "La gente tiene que entender que cuando llega a la portada y le dicen que no pueden continuar, no es porque hay poca nieve en ese lugar, sino que ellos tienen mayor información en cuanto a cuál es el estado, si hay heladas o si es transitable", subrayó.

Por otro lado, el jefe comunal se refirió a la situación del suministro de gas para este invierno, llevando tranquilidad tras las gestiones realizadas con el gobierno provincial y la empresa Camuzzi. Recordó que el año pasado se debió solicitar restricciones en gimnasios y escuelas para priorizar a las familias, pero aseguró que el panorama es distinto gracias a las inversiones en las plantas compresoras de Gobernador Costa y Río Senguer.

"Sabemos que están preparados de mejor manera con esta inversión que se hizo a través de los tres gobiernos provinciales, una inversión enorme, y después las distintas conexiones y obras de gas que venimos haciendo para que la gente tenga mayor calidad de vida", concluyó el intendente.

EBW