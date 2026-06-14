Recolección de residuos en Esquel: cómo funcionará hoy y el lunes feriado

En el marco de este fin de semana largo, la Municipalidad de Esquel dio a conocer el esquema especial de recolección de residuos que rige en la ciudad durante la jornada de hoy y el feriado nacional de mañana lunes 15 de junio.

Para este domingo, desde la gerencia del GIRSU se confirmó que no habrá servicio de recolección en ningún sector de la ciudad, por lo que se solicita a la comunidad retener las bolsas en los hogares hasta que se retome la actividad. El esquema había comenzado a funcionar con horarios modificados durante el día sábado en distintas zonas del casco urbano, Alto Río Percy y Laguna La Zeta.

En tanto, para el día de mañana lunes, al tratarse de un feriado nacional, la recolección se llevará a cabo de manera reducida durante los turnos de la mañana y la tarde. Este recorrido especial cubrirá exclusivamente la zona del Centro, el área del Hospital, el Estadio Municipal, la Terminal, el barrio San Jorge y las Estaciones de Reciclado.

Desde el área municipal responsable hicieron especial énfasis en la necesidad de colaborar entre todos con la limpieza de la ciudad durante estos días de descanso. "Solicitamos a todos los vecinos colaborar con el mantenimiento de la limpieza, evitando sacar residuos a la vía pública durante los momentos en que no habrá recolección", expresaron desde GIRSU, recordando que el respeto por este cronograma es la única manera de asegurar el cuidado de los espacios públicos.

EBW