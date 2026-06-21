Esquel: Colisión entre un Corsa y una moto en avenida Holdich

Un accidente de tránsito se registró este domingo 21 de junio en la ciudad de Esquel, en la intersección de avenida Holdich y calle Lezama.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el siniestro involucró a un automóvil Chevrolet Corsa y una motocicleta. Tras el impacto, intervino personal policial y una ambulancia del Hospital Zonal Esquel. Ambos conductores dieron negativo en alcoholemia.

Como consecuencia del hecho, el conductor de la motocicleta fue trasladado al nosocomio local para una mejor evaluación y atención médica.

Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente ni sobre el estado de salud del motociclista.

R.G