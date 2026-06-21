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Por Redacción Red43

Esquel: Colisión entre un Corsa y una moto en avenida Holdich

El siniestro ocurrió en la intersección de la Avenida Holdich y calle Lezama. El hecho involucró a un Chevrolet Corsa y a una moto, con intervención de personal policial y sanitario. 
Por Redacción Red43

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Un accidente de tránsito se registró este domingo 21 de junio en la ciudad de Esquel, en la intersección de avenida Holdich y calle Lezama.

 

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el siniestro involucró a un automóvil Chevrolet Corsa y una motocicleta. Tras el impacto, intervino personal policial y una ambulancia del Hospital Zonal Esquel. Ambos conductores dieron negativo en alcoholemia. 

 

Como consecuencia del hecho, el conductor de la motocicleta fue trasladado al nosocomio local para una mejor evaluación y atención médica.

 

Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente ni sobre el estado de salud del motociclista.

 

 

 

R.G

 

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