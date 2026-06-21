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Por Redacción Red43

Esquel: Bomberos trabajaron en un incendio registrado en el barrio Badén II

El hecho ocurrió durante la madrugada y requirió la intervención de tres dotaciones de Bomberos Voluntarios. 
Por Redacción Red43

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Durante la madrugada de este domingo se registró un incendio en una casilla de madera ubicada en el barrio Badén II de Esquel.

 

 

 

En el lugar trabajaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda y personal de la Cooperativa 16 de Octubre, quienes realizaron tareas de extinción y prevención para evitar que las llamas se propagaran a construcciones cercanas.

 

 

 

De acuerdo con información preliminar, la estructura habría sufrido importantes daños a raíz del fuego.

 

 

 

Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre las causas que originaron el incendio.

 

 

 

 

R.G

 

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