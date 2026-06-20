Argentinos relataron cómo sobrevivieron al fuego en un hotel caribeño

Un grave siniestro alteró por completo el desarrollo de las jornadas turísticas en la localidad balnearia de Bayahíbe, en la República Dominicana. Un voraz incendio arrasó de manera veloz con un reconocido complejo hotelero de categoría cuatro estrellas (Viva Dominicus), provocando la muerte de una turista de nacionalidad italiana, identificada como Francesca Valentino, afectando la salud de al menos 10 personas que requirieron atención médica y forzando la evacuación masiva de casi 1.700 huéspedes que se encontraban alojados en el predio.

Entre las personas afectadas por el avance de las llamas se encontraban numerosos contingentes de ciudadanos argentinos procedentes de las provincias de Santa Fe y Córdoba, quienes presenciaron las escenas y relataron los momentos de zozobra vividos en el sector.

Destrucción estructural y testimonios de desesperación

De acuerdo con las descripciones técnicas aportadas por los propios damnificados a los medios de comunicación, el siniestro se concentró de forma agresiva en áreas comunes y habitacionales específicas. Daniela, una turista oriunda de la provincia de Santa Fe, detalló la geografía del complejo y la magnitud del foco ígneo: "El hotel, para que tengan una idea, es como un pueblo dividido en dos. El Beach y el Palace. La parte del Beach, si lo miramos desde el mar, queda hacia la derecha. Eso se incendió todo”. Según su testimonio, el fuego consumió por completo el hall de acceso, locales comerciales, bares, restaurantes y varias de las cabañas construidas de cara a la línea de playa.

Las características arquitectónicas de las estructuras y las condiciones meteorológicas imperantes en la jornada del Caribe incidieron directamente en la velocidad con la que se propagó la emergencia. Valentina, una joven cordobesa proveniente de General Baldissera, se encontraba en una terraza superior cuando se inició el evento y aportó detalles clave sobre el inicio: "Fue en la parte de la recepción donde se hace el check in. Estaban colocando unas membranas en el techo. Dicen que estaban soldando. Saltó una chispa y vimos que se empezó a prender fuego. Prendió ahí nomás, el fuego arrasó todo porque acá los techos son todos de paja y con el viento fue peor”.

Ante la violencia con la que avanzaban las columnas de humo y el fuego, el pánico se apoderó de las instalaciones. "Literal corrimos por nuestras vidas. Salimos corriendo a la habitación y alcanzamos a sacar los pasaportes y nuestras valijas. Hay personas que perdieron todas sus cosas y sus documentos”, remarcó con crudeza la testigo, sumando que en un momento los declararon en "zona roja" por la proximidad de los departamentos de alojamiento a un gran tanque de gas de red.

El desconcierto de los huéspedes y las tareas de control

Otro de los turistas argentinos damnificados, identificado como Ignacio, relató la sorpresiva evolución del panorama mientras se encontraba realizando actividades cotidianas dentro de los comedores del hotel. "Estaba desayunando y cuando salgo veo que toda la gente está mirando para un lado. Al principio no entendíamos nada y después vimos el humo. Veinte minutos después el buffet no existía, había quedado todo quemado”, recordó tras calificar la visual general de la tragedia como una "escena dantesca" y una auténtica "pesadilla" con columnas de humo negro que causaban impacto generalizado.

Durante el operativo de contingencia desplegado por las brigadas locales y los bomberos de la región, la totalidad de los huéspedes del establecimiento fueron dirigidos inicialmente hacia la arena de la playa bajo estrictos cordones de seguridad y exclusión perimetral. Con el correr de las horas, los veraneantes que se encontraban ubicados en las alas edilicias construidas con hormigón y mampostería tradicional pudieron retornar a sus habitaciones para evaluar posibles daños y verificar el estado general del suministro eléctrico de los monoblocks.

Investigaciones judiciales y estado de los damnificados

En el ámbito de la investigación criminal y la seguridad civil de la República Dominicana, los peritos bomberiles mantienen abiertas diversas hipótesis operativas. Si bien entre los huéspedes circularon versiones variadas que refieren a la supuesta explosión de un rodado en el playón de estacionamiento central o a fallas derivadas de un cortocircuito en el tendido eléctrico interno, las autoridades formales aún no han emitido el informe técnico definitivo acerca de las causas precisas que desataron la catástrofe.

Hacia el final del día, los turistas argentinos buscaron llevar tranquilidad a sus respectivos núcleos familiares en el país, confirmando que las delegaciones consulares se mantienen informadas del caso. "Somos muchos cordobeses acá. Que la gente sepa que no hay ningún cordobés herido. Por lo que sabemos todos estamos bien, para quienes tengan familia preocupada”, finalizaron las fuentes consultadas tras la evacuación general en el polo turístico internacional.

T.B