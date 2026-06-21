"Casa Seca" llega a La Casa del Piano

La Casa del Piano será escenario de una nueva propuesta cultural este domingo 21 de junio. Se trata de "Casa Seca", una producción del grupo Delirio Escénico que combina teatro y vino en una experiencia pensada para disfrutar de la ficción en un ambiente íntimo.

La función comenzará a las 20:30 horas en el espacio cultural ubicado en Conesa 1075, en Esquel. Según se informa en la convocatoria, la propuesta incluye una consumición con el valor de la entrada.

Las entradas tienen un costo de 15.000 pesos, mientras que también se ofrece una promoción de dos tickets por 25.000 pesos.

Las reservas y consultas pueden realizarse a través del contacto de Lucas, al número 351-6654302, o mediante la cuenta de Instagram de La Casa del Piano.

La actividad forma parte de la agenda cultural local para el mes de junio y busca acercar al público una experiencia que fusiona artes escénicas y encuentro social.

R.G