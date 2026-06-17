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Por Redacción Red43

Salud refuerza la vacunación antigripal: foco en embarazadas y niños de 6 a 24 meses

Con la mirada puesta en la prevención, el área sanitaria provincial insiste en la importancia de que embarazadas y niños pequeños completen su esquema. Las dosis son gratuitas y no requieren orden médica.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, solicitó que las personas gestantes y los niños de 6 a 24 meses de edad, que todavía no se vacunaron, concurran a los vacunatorios que funcionan en las distintas localidades del territorio provincial para inmunizarse contra la Gripe, ante la proximidad del inicio del invierno, la etapa de mayor circulación del virus influenza.

 

Al respecto, la referente provincial del Programa de Inmunizaciones, Sandra Villarroel, indicó que “Chubut cuenta con vacunas antigripales disponibles” e invitó a las personas que forman parte de los grupos priorizados y todavía no se vacunaron, en especial a las embarazadas y los niños de 6 a 24 meses, a que concurran a los vacunatorios que funcionan en las distintas localidades del territorio provincial “para inmunizarse contra la gripe de cara a la llegada del invierno”.

 

Acto solidario

 

Asimismo, Villarroel explicó que “la vacunación significa no sólo la protección individual de la persona que se vacuna, que gracias a la inmunización que le confiere la vacuna pasa a tener una menor susceptibilidad a la infección, sino la protección de toda la comunidad”, y añadió que “por eso insistimos que la vacunación es un acto solidario hacia aquellos que no pueden vacunarse (inmunocomprometidos) o no tienen aún la edad para hacerlo”.

 

Más de 65.000 dosis aplicadas

 

A su vez, la cartera sanitaria precisó que ya se aplicaron un total de 65.263 dosis de la vacuna antigripal a personas comprendidas dentro de los grupos priorizados en toda la provincia.

 

El dato refleja el avance de la “Campaña de Vacunación Antigripal 2026”, que se puso en marcha el pasado mes de marzo, con el objetivo de reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus influenza en la población.

 

Grupos priorizados

 

La vacuna antigripal está destinada a los siguientes grupos priorizados: niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, mayores de 65 años, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y personal de salud.

 

Las dosis se aplican de forma gratuita en vacunatorios y centros de salud, y no es necesario contar con orden médica para acceder a la inmunización.

 

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