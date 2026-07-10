La Hoya inaugura mañana la Temporada Invernal 2026

Este sábado 11 de julio comienza oficialmente la temporada invernal en La Hoya con la apertura del Plano de Aprendizaje para esquiadores y del Telesilla Las Lengas para peatones.

Desde el primer día también estarán habilitados el rental de equipos, la Escuela de Esquí, el Parador El Zorro, el kiosco y el servicio de fotografía. El horario de atención será de 10 a 17 hs.

La temporada llega con importantes inversiones en infraestructura, seguridad y servicios. Entre los principales avances se destaca la incorporación del primer polvorín propio habilitado por ANMAC, que permitirá implementar el Programa de Intervención para el Desencadenamiento de Avalanchas, PIDA, fortaleciendo la seguridad operativa de la montaña.

Además, La Hoya continúa consolidando el proceso de transformación iniciado en 2019, manteniendo como sello distintivo su reconocida nieve en polvo, una de las mejores de la Patagonia.

El pase diario para esquiadores tendrá un valor de $100.000 y el pase diario para peatones de $20.000. La compra anticipada puede realizarse en http://www.skilahoya.com o al llegar al cerro en la boletería ubicada a metros del estacionamiento.