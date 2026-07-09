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Por Redacción Red43

Demoras en los vuelos de Aerolíneas Argentinas por baja visibilidad en Esquel

Las nubes bajas y la escasa visibilidad obligaron a cerrar el aeropuerto durante unas tres horas. Pese a las demoras, ambos vuelos de Aerolíneas Argentinas pudieron arribar a la ciudad sin mayores inconvenientes.
Por Redacción Red43

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Los dos vuelos de Aerolíneas Argentinas programados para este martes con destino a Esquel registraron demoras debido a las condiciones meteorológicas que afectaron la operatividad del aeropuerto.

 

 

 

Si bien el personal aeroportuario trabajó intensamente para retirar la nieve y mantener la pista en condiciones, las nubes bajas y la escasa visibilidad obligaron a cerrar el aeropuerto entre las 12:30 y las 15:30, aproximadamente.

 

 


Como consecuencia, el primer vuelo previsto pudo aterrizar recién cerca de las 16:00 horas. En tanto, el segundo servicio demoró su ingreso a plataforma y debió permanecer en espera hasta que mejoraron las condiciones para completar la maniobra con seguridad.

 

 


A pesar de las demoras, ambas aeronaves lograron arribar a Esquel con turistas a bordo. Desde el aeropuerto destacaron que la coordinación entre el personal aeroportuario y el equipo de Aerolíneas Argentinas permitió gestionar la situación de manera ordenada, sin que se registraran mayores inconvenientes durante la operación.

 

En tanto, los vuelos de salida desde Esquel también presentan un leve retraso como consecuencia de las demoras acumuladas durante la jornada, aunque la operatoria continúa desarrollándose con normalidad.

 

 

 

 

R.G

 

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