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Un sismo se sintió a 183 km. de El Bolsón

Un temblor de magnitud 3,8 se registró durante la madrugada de este viernes 10 de julio en la Región de Los Ríos.
Por Redacción Red43

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Un temblor de magnitud 3,8 se registró durante la madrugada de este viernes 10 de julio en la Región de Los Ríos, de acuerdo con la información entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN).

 

 

El movimiento telúrico ocurrió a las 04:49 horas y su epicentro se ubicó 35 kilómetros al sureste de Futrono, en la zona sur del país.

 

 

Según el reporte del organismo, el sismo se produjo a una profundidad de 115 kilómetros, una característica habitual en este tipo de eventos.

 

 

Hasta el momento, Senapred no ha informado de daños a personas, alteraciones a servicios básicos o afectación a infraestructura producto del movimiento.

 

 

Chile se mantiene entre los países con mayor actividad sísmica del mundo, por lo que las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales ante este tipo de eventos.

 

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