Suspenden la primera fecha de la Liga Municipal de Fútbol Infantil

La Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Deportes, informa que, en señal de duelo por el fallecimiento de Noah David Ritson Del Val, se suspenden el acto inaugural y la primera fecha de la Liga Municipal de Fútbol Infantil, previstos para este fin de semana.

La reprogramación de las actividades será informada oportunamente a través de los canales oficiales.

"Acompañamos con profundo pesar a su familia, seres queridos y a toda la comunidad deportiva en este difícil momento", expresaron desde la Organización.

SL