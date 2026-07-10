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10 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Suspenden la primera fecha de la Liga Municipal de Fútbol Infantil

Se debe a la muerte de Noah, joven deportista cuyo caso conmueve a las familias y clubes.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Deportes, informa que, en señal de duelo por el fallecimiento de Noah David Ritson Del Val, se suspenden el acto inaugural y la primera fecha de la Liga Municipal de Fútbol Infantil, previstos para este fin de semana.

 

 

La reprogramación de las actividades será informada oportunamente a través de los canales oficiales.

 

 

"Acompañamos con profundo pesar a su familia, seres queridos y a toda la comunidad deportiva en este difícil momento", expresaron desde la Organización.

 

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