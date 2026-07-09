La Policía Comunitaria de Trevelin advirtió sobre un falso mensaje que circula por WhatsApp

La Policía Comunitaria de Trevelin emitió una comunicación para alertar a la población sobre un mensaje falso que se encuentra circulando en redes sociales y grupos de WhatsApp, en el que se afirma que supuestos empleados del INDEC estarían visitando viviendas para tomar fotografías, huellas digitales y verificar documentación.

Desde la institución aclararon que no existe ninguna iniciativa oficial del Gobierno que contemple este tipo de visitas domiciliarias, por lo que se trata de una información falsa que busca generar preocupación y que incluso podría ser utilizada por delincuentes para engañar a vecinos.

Ante esta situación, la Policía Comunitaria recomendó no permitir el ingreso de personas desconocidas al hogar, no entregar información personal, documentación, fotografías, huellas digitales, números de teléfono ni datos bancarios, y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como empleados de organismos oficiales, solicitando la correspondiente credencial.

Además, solicitaron evitar compartir este tipo de cadenas, ya que solo generan alarma y desinformación, e invitaron a informar a familiares, vecinos y amigos para prevenir posibles engaños.

La fuerza también llevó tranquilidad a la comunidad al señalar que, hasta el momento, no existen denuncias confirmadas sobre hechos de estas características en Esquel ni en Trevelin.

Finalmente, recordaron que ante cualquier situación sospechosa se debe dar aviso de inmediato a la Policía llamando al 101, y remarcaron que la prevención y la información son las principales herramientas para evitar estafas y proteger a la comunidad.

R.G