El Gobierno del Chubut brindó una capacitación en búsqueda de personas

La actividad reunió a 170 participantes y fue organizada por la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Ministerio de Seguridad y Justicia, en conjunto con la Policía del Chubut, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia y la Federación Chubutense de Bomberos.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Ministerio de Seguridad y Justicia, llevó adelante una nueva jornada de capacitación sobre Búsqueda de Personas Desaparecidas o Extraviadas y Uso de Canes de Rastro Específico, destinada a fortalecer los procedimientos de actuación, optimizar la respuesta operativa y unificar criterios de intervención entre los organismos que participan en este tipo de operativos.

La apertura de la actividad, desarrollada en Comodoro Rivadavia, contó con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia del Chubut, Héctor Iturrioz; el director general de Defensa Civil, Julio Retamal; y el director de Capacitación de la Federación Chubutense de Bomberos, Gabriel Sánchez.

La capacitación estuvo a cargo de instructores de la Policía del Chubut: el comisario inspector Ariel Ríos; el comisario Saúl Ale, el sargento ayudante Daniel Balzi; y el sargento primero, Nicolás Contreras; junto al operador de drones de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Gonzalo Bardelli.

En ese marco, Iturrioz destacó la importancia de estas instancias de formación y señaló que estas capacitaciones se vienen desarrollando en distintos puntos de la provincia con el objetivo de unificar los criterios de actuación de todos los organismos que intervienen en la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas, fortaleciendo la coordinación y la respuesta conjunta ante este tipo de emergencias.

Durante la capacitación se desarrollaron contenidos vinculados a la intervención inicial, la planificación y coordinación de los operativos de búsqueda, la aplicación de herramientas tecnológicas y el uso de drones, abordando sus características, los distintos escenarios de empleo y la normativa vigente. Asimismo, se profundizó en las técnicas de trabajo con canes especializados en rastro específico, una herramienta de gran valor para la localización de personas desaparecidas o extraviadas en diferentes contextos y terrenos.

*170 asistentes*

La jornada reunió a 170 asistentes, entre ellos representantes de la Guardia Urbana de Sarmiento, Defensa Civil de Comodoro Rivadavia, el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional Argentina, Aeropuerto General Enrique Mosconi, Cruz Roja Argentina Filial Comodoro Rivadavia, guardavidas, además de miembros de los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y Río Mayo.

También asistieron personal de distintos escalafones de la Policía del Chubut, efectivos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, estudiantes de la Escuela de Cadetes de la Policía del Chubut con asiento en Comodoro Rivadavia y civiles interesados en la temática.

Este tipo de instancias de formación refuerzan la articulación interinstitucional, permiten actualizar conocimientos y procedimientos, y fortalecen las capacidades operativas de los equipos que intervienen en la búsqueda de personas, promoviendo una respuesta más eficiente, coordinada y profesional ante situaciones de emergencia en todo el territorio provincial.