La Escuela n°8 despide a Noah

La Escuela N° 8 "Manuel Belgrano" de la ciudad de Esquel, acompaña con profundo dolor el fallecimiento de Noah David Ritson Del Val, quien fue estudiante de esta institución entre los años 2018 al 2023.

Noah será recordado siempre por su enorme corazón, su alegría, su bondad y su espíritu de compañerismo. Gran deportista y apasionado del fútbol, llevaba con orgullo su amor por River y lo daba todo por su camiseta en el Club Belgrano. Quienes tuvimos la dicha de conocerlo guardamos el recuerdo imborrable de sus abrazos, de los más sinceros que puedan existir, y de una calidez humana que dejó huella en cada rincón de nuestra escuela.

Toda la comunidad educativa: directivos, docentes, auxiliares, estudiantes y familias, expresa su más sentido pésame y su cercanía a su familia, en especial a su madre, Marcela Del Val, quien forma parte del plantel docente titular de nuestra institución, a quien acompañamos con todo nuestro afecto en este momento de tanto dolor.

Noah, dejas una huella imborrable. Tu recuerdo nos acompañará siempre en esta institución.

Escuela N° 8 "Manuel Belgrano" — Esquel, Chubut