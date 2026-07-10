Se apagó su cuerpito en la tierra, se prendió una Luz en el Cielo

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Basta de morfina, basta de calmantes. Basta de verlo a Noah postrado en una cama. Basta de ver a la mamá acariciarle la mano todos los días, implorando a Dios un milagro.

Se fue Noah, seguro que se fue antes de tiempo. Pero antes de irse nos dejó muchas enseñanzas.

Cerca de las 2 de la madrugada de este viernes Noah apagó la luz de su cuerpito en esta Tierra, en ese momento se acomodó sentado en una nube. Se apoderó de una estrella y a esa estrella le puso su nombre.

Primera de las enseñanzas que nos dejó este pibe de tan solo 14 años. Jamás hay que dejar de abrazar a los seres queridos, aunque seamos “pesados”. Hay que hacerlo todos los días y a cada rato. Uno nunca sabe que pasará en el mañana.

Segunda de las enseñanzas. La familia es el pilar fundamental en la crianza de nuestros hijos. No hay que estar peleados, siempre de la boca de uno tiene que salir estar palabras: “perdóname”, “muchas gracias”, “por favor”.

Antes de que sea demasiado tarde.

Noah llegó a este mundo hace 14 años y en tan poco tiempo hizo mucho por su familia. Los unió, los encaminó. Es cierto que ahora es momento de llorar y de desahogarse, pero pasarán los días, pasarán los meses, pasarán los años y Noah será un lindo recuerdo con su alma y su espíritu dando vuelta por ahí.

Tercera de las enseñanzas que nos dejó Noah. Hace varios meses que al nene lo “estaban velando” en su casa. Su cuerpito resistió hasta donde pudo. Pero ¿vale la pena que los familiares, como ser Marcela y Gerardo por nombrar a los padres, tengan que mantenerse en pie bajo un sufrimiento eterno?

Dios se apiadó de ellos, se lo llevó al pibe. Solo había que soltarlo. Dejarlo volar, como a esos globos con gas que se pierden en el Cielo.

Seguramente la final de la Copa del Mundo la mirará colgado de su estrella comiendo papas fritas al lado de su abuelo (que recordemos adelantó su viaje hace algunos días) y una vez que termine el Mundial, mirará a su familia y le implorará lo siguiente: no lloren porque me fui, sonrían por lo que vivimos juntos”. Amen.