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10 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

La Municipalidad de Esquel entregó Becas Deportivas para fortalecer el desarrollo de atletas locales

Se otorgaron 11 becas al Rendimiento Deportivo, destinadas a atletas con destacada trayectoria y participación en competencias de alto nivel, y 18 becas al Estímulo Deportivo.
Por Redacción Red43

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Con la presencia del intendente Matías Taccetta, la Municipalidad de Esquel realizó la entrega de las Becas Deportivas correspondientes al primer semestre del año, destinando una inversión superior a los 16 millones de pesos para acompañar a 29 deportistas de distintas disciplinas de la ciudad a través del Fondo para el Desarrollo Deportivo. 

 

 

En esta oportunidad, se otorgaron 11 becas al Rendimiento Deportivo, destinadas a atletas con destacada trayectoria y participación en competencias de alto nivel, y 18 becas al Estímulo Deportivo, orientadas a acompañar el desarrollo y la proyección de jóvenes deportistas que continúan su formación y crecimiento.

 

 

Del acto participaron representantes de los clubes que integran el Fondo para el Desarrollo Deportivo, el intendente Taccetta; el secretario de Turismo, Deportes y Cultura, Walter Torres, y el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel. 

 

 

Durante la entrega, el subsecretario de Deportes destacó que el acompañamiento a los deportistas forma parte de una política pública sostenida por la gestión municipal. "Cada beca que entregamos representa una decisión política de acompañar el esfuerzo, el compromiso y los sueños de nuestros deportistas. Sabemos que detrás de cada competencia hay años de entrenamiento, familias que hacen un enorme sacrificio y entrenadores que dedican su tiempo para formar personas además de atletas. Por eso entendemos que el Estado debe estar presente, generando oportunidades y brindando herramientas para que nuestros representantes puedan seguir creciendo".

 

 

Asimismo, Maciel informó que a partir del 1 de agosto quedarán abiertas las inscripciones para acceder a las Becas Deportivas correspondientes al segundo semestre, invitando a los deportistas de la ciudad a presentar la documentación necesaria para postularse. 

 

 

El funcionario también remarcó el presente que atraviesa el deporte esquelense gracias a las gestiones impulsadas en conjunto entre el municipio y el Gobierno Provincial. "Estas semanas han sido históricas para el deporte de nuestra ciudad y de la región. Se han anunciado obras que cambiarán el deporte de Esquel y generarán más oportunidades para nuestros clubes, instituciones y deportistas. Quiero agradecer, en nombre de todos los actores deportivos, al intendente Matías Taccetta por el enorme trabajo de gestión que viene realizando para que nuestros deportistas y clubes estén cada día mejor".

 

 

 Finalmente, Maciel agradeció el acompañamiento del Gobierno del Chubut en el desarrollo de la política deportiva local. "También quiero agradecer al gobernador Ignacio Torres y al presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, por el apoyo constante, por las gestiones realizadas en nuestra ciudad y por acompañar obras históricas que marcarán un antes y un después para el desarrollo deportivo de Esquel".

 

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