La Municipalidad de Esquel entregó Becas Deportivas para fortalecer el desarrollo de atletas locales

Con la presencia del intendente Matías Taccetta, la Municipalidad de Esquel realizó la entrega de las Becas Deportivas correspondientes al primer semestre del año, destinando una inversión superior a los 16 millones de pesos para acompañar a 29 deportistas de distintas disciplinas de la ciudad a través del Fondo para el Desarrollo Deportivo.

En esta oportunidad, se otorgaron 11 becas al Rendimiento Deportivo, destinadas a atletas con destacada trayectoria y participación en competencias de alto nivel, y 18 becas al Estímulo Deportivo, orientadas a acompañar el desarrollo y la proyección de jóvenes deportistas que continúan su formación y crecimiento.

Del acto participaron representantes de los clubes que integran el Fondo para el Desarrollo Deportivo, el intendente Taccetta; el secretario de Turismo, Deportes y Cultura, Walter Torres, y el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel.

Durante la entrega, el subsecretario de Deportes destacó que el acompañamiento a los deportistas forma parte de una política pública sostenida por la gestión municipal. "Cada beca que entregamos representa una decisión política de acompañar el esfuerzo, el compromiso y los sueños de nuestros deportistas. Sabemos que detrás de cada competencia hay años de entrenamiento, familias que hacen un enorme sacrificio y entrenadores que dedican su tiempo para formar personas además de atletas. Por eso entendemos que el Estado debe estar presente, generando oportunidades y brindando herramientas para que nuestros representantes puedan seguir creciendo".

Asimismo, Maciel informó que a partir del 1 de agosto quedarán abiertas las inscripciones para acceder a las Becas Deportivas correspondientes al segundo semestre, invitando a los deportistas de la ciudad a presentar la documentación necesaria para postularse.

El funcionario también remarcó el presente que atraviesa el deporte esquelense gracias a las gestiones impulsadas en conjunto entre el municipio y el Gobierno Provincial. "Estas semanas han sido históricas para el deporte de nuestra ciudad y de la región. Se han anunciado obras que cambiarán el deporte de Esquel y generarán más oportunidades para nuestros clubes, instituciones y deportistas. Quiero agradecer, en nombre de todos los actores deportivos, al intendente Matías Taccetta por el enorme trabajo de gestión que viene realizando para que nuestros deportistas y clubes estén cada día mejor".

Finalmente, Maciel agradeció el acompañamiento del Gobierno del Chubut en el desarrollo de la política deportiva local. "También quiero agradecer al gobernador Ignacio Torres y al presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, por el apoyo constante, por las gestiones realizadas en nuestra ciudad y por acompañar obras históricas que marcarán un antes y un después para el desarrollo deportivo de Esquel".