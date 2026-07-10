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Por Redacción Red43

El Cross Nocturno "Trepada a La Cruz" reprograma su fecha

Por cuestiones organizativas, se modifica el día de realización del evento. Los detalles.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Deportes, informa que la segunda edición del Cross Nocturno "Trepada a La Cruz" fue reprogramada para el sábado 25 de julio por cuestiones organizativas.

 

 

La competencia mantendrá el formato previsto, con una modalidad por parejas y dos recorridos: un circuito competitivo de 10 kilómetros y otro promocional de 5 kilómetros, en las categorías femenina, masculina y mixta.

 

 

Desde la organización recordaron que, debido a las características de la prueba, será obligatorio el uso de linterna frontal durante todo el recorrido.

 

 

Asimismo, informaron que las inscripciones continúan abiertas y que quienes ya se hayan registrado conservarán automáticamente su lugar para la nueva fecha.

 

 

La entrega de kits se realizará el viernes 24 de julio, de 18 a 21 horas, en la Residencia Deportiva.

 

 

Con esta propuesta, el municipio continúa fortaleciendo el calendario deportivo de la ciudad y promoviendo actividades que combinan el deporte con los paisajes naturales de Esquel, consolidando el perfil de la ciudad como un destino de referencia para el turismo deportivo.

 

 

Para obtener más información e inscribirse, las personas interesadas pueden acceder al código QR disponible en las publicaciones oficiales o consultar las redes sociales de la Subsecretaría de Deportes.

 

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