La Policía Comunitaria de Trevelin invita a charlas con vecinos



La División Policía Comunitaria Trevelin continúa desarrollando un amplio trabajo preventivo y de cercanía con los vecinos, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana a través de diferentes acciones de concientización, educación y articulación con instituciones de toda la región.



Durante los últimos meses se ha fortalecido la presencia en establecimientos educativos de la localidad, brindando charlas destinadas a estudiantes, docentes y familias sobre temáticas de gran importancia en la actualidad, entre ellas el bullying, grooming, ciberacoso, uso responsable de las redes sociales, identidad y privacidad digital, promoviendo herramientas que permitan prevenir situaciones de riesgo y fomentar una convivencia saludable.



De manera paralela, el personal de la División lleva adelante controles preventivos estratégicos en distintos sectores de Trevelin, donde se realiza la entrega de folletería informativa sobre la prevención de estafas virtuales y otras modalidades delictivas que afectan a la comunidad. Estas acciones buscan acercar información útil a los vecinos para que puedan reconocer intentos de fraude y adoptar medidas de autoprotección.

Asimismo, la Policía Comunitaria mantiene un trabajo permanente junto a organismos públicos, instituciones educativas, organizaciones sociales y municipios, fortaleciendo el abordaje interinstitucional de las problemáticas preventivas.

En este marco, se han desarrollado actividades y jornadas de capacitación en distintas localidades de la región, entre ellas Gobernador Costa, José de San Martín, Corcovado y Carrenleufú, consolidando vínculos de cooperación y promoviendo una cultura de prevención en todo el ámbito provincial.



Como parte de las acciones más recientes, se encuentra la campaña de prevención para una conducción segura durante la temporada invernal.

En diferentes puntos de la jurisdicción se distribuye folletería con recomendaciones básicas para quienes deben transitar por las rutas de la provincia, recordando la importancia de verificar el estado del vehículo, consultar las condiciones climáticas, portar los elementos de seguridad obligatorios y planificar el viaje antes de emprender el recorrido.



Además, este material incorpora un código QR que dirige a la plataforma oficial de la Subsecretaría de Protección Ciudadana de la Provincia del Chubut, permitiendo acceder de manera rápida y actualizada al estado de transitabilidad de las rutas, condiciones climáticas, disponibilidad de combustible y demás información de interés para viajar de forma segura.



En el marco de estas acciones de prevención, la División Policía Comunitaria Trevelin invita a toda la comunidad a participar de una charla informativa sobre prevención de estafas virtuales, que se llevará a cabo el próximo 15 de julio, a las 15:30 horas, en el Centro Cultural de Trevelin, ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y John Daniel Evans.

La actividad es organizada por el Consejo de Adulto Mayor de Trevelin y tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para identificar y prevenir las distintas modalidades de fraude que circulan a través de llamadas telefónicas, mensajes y redes sociales.



La invitación queda abierta a todos los vecinos interesados en participar, evacuar dudas y adquirir conocimientos que les permitan protegerse frente a este tipo de delitos, cuya modalidad evoluciona constantemente.



Desde la División Policía Comunitaria Trevelin se continuará fortaleciendo estas acciones de prevención y proximidad, convencidos de que el trabajo conjunto con la comunidad y las instituciones constituye una herramienta fundamental para construir entornos más seguros y promover una convivencia basada en el respeto, la participación y la prevención.