La Municipalidad de Esquel destaca el inicio de la temporada de invierno en La Hoya

La Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Turismo, celebra el comienzo de una nueva temporada de invierno en el Centro de Actividades de Montaña La Hoya, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y un motor fundamental para la actividad económica local.

La empresa concesionaria informó que este sábado 11 de julio quedará oficialmente habilitada la temporada invernal con la apertura del plano de aprendizaje, ubicado en la cota 1600, destinado a la práctica de esquí.

Asimismo, estará habilitada la telesilla para peatones con el objetivo de que puedan disfrutar de la montaña y de las vistas panorámicas que ofrece el centro de esquí, aun sin realizar actividades deportivas.

Durante la jornada también estarán en funcionamiento el servicio de alquiler de equipos (rental), la escuela de esquí y el parador El Zorro, con servicio de gastronomía. El horario de actividades será de 10 a 17 horas.

Desde la Municipalidad de Esquel, se destaca que el inicio de la temporada representa una excelente noticia para toda la comunidad, ya que impulsa la llegada de visitantes, fortalece el desarrollo turístico y genera movimiento en distintos sectores de la economía local, como la gastronomía, la hotelería, el comercio y los servicios.

En ese marco, se invita a vecinos y turistas a disfrutar responsablemente de la montaña y a acompañar una nueva temporada de invierno que posiciona a Esquel como uno de los destinos de nieve más importantes de la Patagonia.