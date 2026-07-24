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24 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Llega a Trevelin una nueva edición del Torneo de Ajedrez "Eduardo Bjerring"

La competencia se disputará este sábado 25 de julio en el Complejo Polideportivo Municipal "Evita" y rendirá homenaje a uno de los grandes referentes del ajedrez local. 
Por Redacción Red43

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Trevelin será escenario este sábado 25 de julio del Torneo Challenger de Ajedrez "Eduardo Bjerring", una competencia que reunirá a aficionados de la disciplina y que, además, buscará reconocer la trayectoria de quien dejó una huella en el desarrollo del ajedrez en la localidad.

 

El certamen comenzará a las 13:30 y se llevará a cabo en el Gimnasio "Eduardo Bjerring", ubicado en el Complejo Polideportivo Municipal "Evita" de Trevelin.

 

 

 

La jornada combinará la competencia con un homenaje a Eduardo Bjerring, considerado uno de los principales impulsores y referentes del ajedrez local, cuyo legado continúa vigente entre quienes practican este deporte.

 

Desde la organización invitaron a la comunidad a participar y acompañar esta propuesta, que busca promover el ajedrez y reconocer a quienes contribuyeron al crecimiento de la disciplina en la localidad.

 

 

 

R.G

 

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