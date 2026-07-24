Llega a Trevelin una nueva edición del Torneo de Ajedrez "Eduardo Bjerring"

Trevelin será escenario este sábado 25 de julio del Torneo Challenger de Ajedrez "Eduardo Bjerring", una competencia que reunirá a aficionados de la disciplina y que, además, buscará reconocer la trayectoria de quien dejó una huella en el desarrollo del ajedrez en la localidad.

El certamen comenzará a las 13:30 y se llevará a cabo en el Gimnasio "Eduardo Bjerring", ubicado en el Complejo Polideportivo Municipal "Evita" de Trevelin.

La jornada combinará la competencia con un homenaje a Eduardo Bjerring, considerado uno de los principales impulsores y referentes del ajedrez local, cuyo legado continúa vigente entre quienes practican este deporte.

Desde la organización invitaron a la comunidad a participar y acompañar esta propuesta, que busca promover el ajedrez y reconocer a quienes contribuyeron al crecimiento de la disciplina en la localidad.

R.G