Hallaron muerto a un enfermero con una jeringa en el abdomen

La investigación por la muerte de un enfermero de 51 años dentro del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar Alende de Mar del Plata arrojó los primeros resultados de la autopsia. El estudio determinó, de manera preliminar, que el hombre falleció a causa de un paro cardíaco, aunque todavía resta establecer qué provocó ese cuadro.

El enfermero había sido encontrado sin vida el miércoles por la noche, alrededor de las 22.40, en un sector cercano al área de hematología del hospital. Una compañera lo halló tendido boca arriba y observó que tenía una jeringa incrustada en el abdomen. Junto al cuerpo también había dos puntas de ampollas.

Qué determinó la autopsia

Tras el hallazgo, personal médico confirmó el fallecimiento y se dio intervención a la Justicia. La fiscal Romina Díaz dispuso preservar el lugar para la realización de peritajes por parte de la Policía Científica y abrió una causa por averiguación de causales de muerte.

De acuerdo con los resultados preliminares de la autopsia, el enfermero murió por un paro cardíaco. Sin embargo, los investigadores ordenaron estudios toxicológicos y otras pericias para determinar qué sustancia pudo haber desencadenado el cuadro y si la inyección fue aplicada por la propia víctima.

La investigación continúa

Las primeras pericias no detectaron signos de violencia en el cuerpo ni indicios de una agresión en el lugar donde fue encontrado el enfermero.

En paralelo, una testigo declaró ante la Policía que el trabajador de la salud solía inyectarse sustancias dentro del hospital. Esa versión forma parte de la investigación y deberá ser corroborada mediante otras pruebas y testimonios.

Hasta que concluyan los estudios complementarios, la causa continúa abierta.

O.P.