-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 24 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 pais Mar del Plata
24 de Julio de 2026
pais |
Por Redacción Red43

Hallaron muerto a un enfermero con una jeringa en el abdomen

Una compañera encontró al enfermero tendido en un sector próximo a Hematología. Tenía una jeringa incrustada en el abdomen y el caso continúa bajo investigación tras conocerse el resultado preliminar de la autopsia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La investigación por la muerte de un enfermero de 51 años dentro del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar Alende de Mar del Plata arrojó los primeros resultados de la autopsia. El estudio determinó, de manera preliminar, que el hombre falleció a causa de un paro cardíaco, aunque todavía resta establecer qué provocó ese cuadro.

 

El enfermero había sido encontrado sin vida el miércoles por la noche, alrededor de las 22.40, en un sector cercano al área de hematología del hospital. Una compañera lo halló tendido boca arriba y observó que tenía una jeringa incrustada en el abdomen. Junto al cuerpo también había dos puntas de ampollas.

 

Qué determinó la autopsia

Tras el hallazgo, personal médico confirmó el fallecimiento y se dio intervención a la Justicia. La fiscal Romina Díaz dispuso preservar el lugar para la realización de peritajes por parte de la Policía Científica y abrió una causa por averiguación de causales de muerte.

 

 

De acuerdo con los resultados preliminares de la autopsia, el enfermero murió por un paro cardíaco. Sin embargo, los investigadores ordenaron estudios toxicológicos y otras pericias para determinar qué sustancia pudo haber desencadenado el cuadro y si la inyección fue aplicada por la propia víctima.

 

La investigación continúa

Las primeras pericias no detectaron signos de violencia en el cuerpo ni indicios de una agresión en el lugar donde fue encontrado el enfermero.

 

En paralelo, una testigo declaró ante la Policía que el trabajador de la salud solía inyectarse sustancias dentro del hospital. Esa versión forma parte de la investigación y deberá ser corroborada mediante otras pruebas y testimonios.

 

 

Hasta que concluyan los estudios complementarios, la causa continúa abierta.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel impulsa un programa que combina ayuda económica y formación laboral
2
 Corte de energía: un sector permanecerá sin luz durante los próximos minutos
3
 Recuperaron un auto robado y encontraron armas durante un allanamiento
4
 Taccetta: "183 vecinos y vecinas de nuestra ciudad se van a estar capacitando"
5
 Oportunidad laboral en la Comarca Andina para integrar un equipo municipal
1
 Laboratorios de los Hospitales cabecera de Chubut certificaron su equipamiento de seguridad
2
 Taccetta dio detalles sobre la etapa final de la planta de gas en Los Cóndores
3
 Las obras "Cleopatra" y "Nagham" llenarán de danza las vacaciones de invierno esquelenses
4
 "Los Juegos de Montaña llegaron para quedarse": Esquel presentó la segunda edición del evento
5
 ¿Cuánto cuesta esquiar en La Hoya este invierno?
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -