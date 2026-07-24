El Hospital Zonal Esquel lanza una campaña de mamografías para el personal de salud

El Hospital Zonal Esquel (HZE) puso en marcha la campaña anual de mamografías "Cuidando a las que cuidan", una iniciativa destinada al personal del hospital y del área externa con el objetivo de fomentar la detección precoz del cáncer de mama.

La propuesta se desarrollará durante todo el mes de agosto de 2026 y busca facilitar el acceso a los controles preventivos para quienes desempeñan tareas en el ámbito de la salud.

Los turnos se otorgarán en el horario de 8:00 a 12:00 horas. Desde la organización recordaron que quienes ya cuenten con una mamografía previa deben llevar ese estudio el día del turno.

Además, recomendaron no utilizar talco, desodorante ni cremas en las mamas o las axilas el día de la realización del examen, ya que estos productos pueden interferir en la calidad de las imágenes.

La campaña es impulsada por la Unidad de Mastología del Hospital Zonal Esquel y tiene como finalidad reforzar la importancia de los controles periódicos para lograr un diagnóstico temprano, una herramienta fundamental para mejorar el tratamiento y el pronóstico del cáncer de mama.

R.G