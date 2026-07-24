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24 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Oportunidad laboral en la Comarca Andina para integrar un equipo municipal

La convocatoria ya está abierta y quienes cumplan con los requisitos podrán postularse durante los próximos días. Todos los detalles en la nota.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Epuyén abrió una convocatoria para incorporar un abogado o abogada al Equipo de Intervención del Servicio de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad.

 

La búsqueda tiene como objetivo cubrir una vacante dentro del organismo encargado de intervenir en situaciones vinculadas a la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes.

 

Requisitos para postularse

Entre los requisitos obligatorios, los postulantes deberán contar con título universitario en Abogacía, matrícula provincial vigente y disponibilidad horaria.

 

 

Además, se valorará la experiencia en el trabajo con niñez, adolescencia y familia, así como conocimientos de la Ley Nacional N.º 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Provincial N.º III-21, la Ley Micaela (N.º 27.499) y la Ley Lucio (N.º 27.709).

 

También se tendrá en cuenta la experiencia de trabajo con actores sociales e instituciones, la capacidad para desempeñarse en equipos interdisciplinarios, el desarrollo de estrategias de prevención y promoción desde el enfoque de derechos y la residencia en la Comarca Andina.

 

Hasta cuándo hay tiempo para enviar el CV

La convocatoria permanecerá abierta hasta el lunes 4 de agosto, inclusive.

 

 

Las personas interesadas podrán enviar su currículum vitae o realizar consultas a través del correo electrónico spdepuyen@gmail.com.

 

 

O.P.

 

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