Oportunidad laboral en la Comarca Andina para integrar un equipo municipal

La Municipalidad de Epuyén abrió una convocatoria para incorporar un abogado o abogada al Equipo de Intervención del Servicio de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad.

La búsqueda tiene como objetivo cubrir una vacante dentro del organismo encargado de intervenir en situaciones vinculadas a la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Requisitos para postularse

Entre los requisitos obligatorios, los postulantes deberán contar con título universitario en Abogacía, matrícula provincial vigente y disponibilidad horaria.

Además, se valorará la experiencia en el trabajo con niñez, adolescencia y familia, así como conocimientos de la Ley Nacional N.º 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Provincial N.º III-21, la Ley Micaela (N.º 27.499) y la Ley Lucio (N.º 27.709).

También se tendrá en cuenta la experiencia de trabajo con actores sociales e instituciones, la capacidad para desempeñarse en equipos interdisciplinarios, el desarrollo de estrategias de prevención y promoción desde el enfoque de derechos y la residencia en la Comarca Andina.

Hasta cuándo hay tiempo para enviar el CV

La convocatoria permanecerá abierta hasta el lunes 4 de agosto, inclusive.

Las personas interesadas podrán enviar su currículum vitae o realizar consultas a través del correo electrónico spdepuyen@gmail.com.

O.P.