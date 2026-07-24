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24 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El dólar oficial cerró otra semana en alza y alcanzó un nuevo récord

La divisa volvió a subir durante la última rueda de la semana y alcanzó un nuevo máximo nominal. También avanzó el dólar minorista, mientras el blue retrocedió levemente.
Por Redacción Red43

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El dólar oficial volvió a subir este viernes y alcanzó un nuevo máximo nominal en el mercado mayorista, donde cerró a $1.497, tras registrar un incremento de ocho pesos respecto de la jornada anterior.

 

En la última semana, el tipo de cambio oficial acumuló una suba de $19 (1,3%), mientras que en lo que va de julio avanzó $15, equivalente al 1%.

 

Por su parte, el dólar minorista terminó la jornada en $1.520 para la venta en el Banco Nación, con un aumento de diez pesos, también en un nuevo récord nominal.

 

A diferencia del oficial, el dólar blue retrocedió $5 y cerró en $1.545, aunque en el balance semanal acumuló un incremento de $15. En tanto, los dólares financieros también mostraron una tendencia alcista, con el contado con liquidación acercándose a los $1.600.

 

Analistas del mercado señalaron que el Banco Central continúa comprando divisas para fortalecer las reservas, una estrategia que consideran positiva para sostener la estabilidad cambiaria. Según estimaciones privadas, la autoridad monetaria ya superó la meta anual de acumulación de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

 

En este contexto, los especialistas sostienen que el Gobierno mantiene como prioridad preservar la desaceleración de la inflación, aunque advierten que seguirá de cerca la evolución del mercado cambiario y el escenario financiero internacional.

 

 

 

R.G

 

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