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24 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Empleados de comercio acordaron un aumento salarial del 5,7% y nuevas sumas extraordinarias

El acuerdo entre FAECyS y las cámaras empresarias establece incrementos entre julio y septiembre de 2026, además de pagos fijos no remunerativos durante los próximos meses.
Por Redacción Red43

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La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) junto a las cámaras empresarias del sector —CAC, CAME y UDECA— alcanzaron un nuevo acuerdo paritario que contempla una suba salarial del 5,7% para los trabajadores mercantiles.

 

El incremento se aplicará en tres etapas durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2026, tomando como referencia los salarios básicos vigentes de cada categoría. La actualización será remunerativa y no acumulativa, por lo que tendrá impacto progresivo en los haberes mensuales.

 

Además del aumento porcentual, el acuerdo incluye una asignación extraordinaria de $50.000, de carácter no remunerativo y por única vez. El pago se realizará en dos partes: $25.000 junto con el salario correspondiente a julio y otros $25.000 con la liquidación de agosto.

 

Por otra parte, las partes establecieron el pago de una suma fija adicional de $120.000 no remunerativa, que comenzará a abonarse en diciembre de 2026 y se distribuirá en seis cuotas mensuales de $20.000 hasta mayo de 2027.

 

El impacto final del aumento dependerá de la categoría de cada trabajador, ya que la suba se aplicará sobre los básicos establecidos en el convenio colectivo. También alcanzará adicionales vinculados a la antigüedad, presentismo y funciones específicas.

 

 

 

R.G

 

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