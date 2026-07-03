Taccetta: "Nuestro objetivo final es que tengan una casa propia"

El intendente de Matías Taccetta aseguró que la inauguración de la casa de alojamiento para pacientes oncológicos de ALCEC representa el primer paso de un proyecto más amplio, que contempla la construcción de una sede propia para la institución en la ciudad.

El mandatario recordó que la iniciativa surgió a partir de un planteo realizado por la organización al comienzo de la gestión municipal: "Fue por un pedido de ellas, de todo el grupo de mujeres que viene trabajando arduamente dentro de ALCEC. Empezamos a trabajar en conjunto cuando asumimos la gestión... Y este era el más ambicioso, tener una casa propia, equipada, para que todas las mujeres de la comarca que tengan que venir acá, a Esquel, por un tratamiento oncológico, puedan disponer de este lugar cercano al hospital".

Taccetta destacó que el Municipio asumió el compromiso de alquilar la vivienda inaugurada este viernes, aunque remarcó que la meta es que ALCEC cuente con un edificio propio. "Es el primer paso. Alquilar esta vivienda por parte del municipio y acompañarlo con cada una de las necesidades que tienen. Pero nuestro objetivo final es que ellos tengan una casa propia. Vamos a donar un lote dentro del ejido urbano y después construir una vivienda un poco más grande que esta para que sea propiedad de ALCEC", afirmó.

El intendente precisó que ya existen alternativas para el futuro terreno y que la elección quedará en manos de la institución: "Lo están viendo ellos junto al área pertinente dentro del municipio. Tienen dos o tres opciones. Será cuestión de que ellos decidan en qué lugar de la ciudad quieren el lote y después elaborar el proyecto de construcción de la vivienda".

Además, adelantó que la obra será desarrollada junto al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano mediante un sistema de obra delegada y manifestó su expectativa de inaugurar la futura sede durante el próximo año.

"Lo vamos a hacer en conjunto con el IPV... Esperemos que en el próximo año ya podamos estar inaugurando la próxima vivienda", señaló.

En paralelo, Taccetta indicó que mantiene conversaciones con intendentes de la comarca para generar un esquema de aportes que permita afrontar los gastos de funcionamiento del nuevo espacio: "Lo he hablado también con los intendentes de la comarca. Tener la posibilidad de algún aporte mensual por parte de cada uno de los municipios para sostener el funcionamiento y hacerlo más tranquilo para ALCEC".

En ese sentido, aclaró que el Municipio de Esquel continuará haciéndose cargo del alquiler del inmueble. "Nosotros del municipio nos disponemos a alquilar, a pagar mes a mes el alquiler y todas sus actualizaciones. Pero el mantenimiento va por parte de ALCEC", sostuvo.

Según explicó, varios municipios ya manifestaron su intención de colaborar económicamente. "Se comprometieron a hacer un aporte mensual para ayudarlos", afirmó, en referencia a localidades como El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo y Corcovado.

El intendente también se refirió al avance de la futura casa estudiantil para jóvenes de Corcovado que cursan sus estudios en Esquel. "Está con un avance interesante. Creo que en el mes de agosto o septiembre ya van a tener la inauguración de esa construcción para 32 estudiantes de Corcovado", indicó.

Finalmente, destacó que ese proyecto busca replicarse con otras localidades de la región. "La intención nuestra es avanzar sobre otros municipios... El municipio de Corcovado es un ejemplo. En apenas un año y medio ya tiene casi finalizada la construcción", concluyó.

R.G