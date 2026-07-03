"Hoy es un día muy especial para Valle Chico"

La habilitación de la red de gas en Valle Chico no solo marcó el fin de una larga espera para las familias del barrio, sino que también despertó escenas de emoción entre quienes durante años dependieron de la leña, los cilindros o la calefacción eléctrica para enfrentar los inviernos.

El presidente del barrio, Jonathan Velázquez, aseguró que la llegada del servicio representa un antes y un después para los vecinos.

"La verdad que es un cambio tremendo, no solo tanto en lo económico, sino también en la salud de muchos vecinos", expresó. Además, contó que las primeras conexiones ya comenzaron a realizarse y que rápidamente recibió mensajes de quienes pudieron abrir por primera vez la llave de gas. "Me llenaban los mensajes con videos de que salió el gas, la emoción... La verdad que muy feliz, muy emocionado", afirmó.

Velázquez recordó que el barrio esperaba esta obra desde hacía cinco años y destacó que el Municipio también acompaña a las familias que no pueden afrontar el costo de la conexión domiciliaria.

"Hace cinco años ya que estamos esperando y hoy es un día muy importante para todos los vecinos de Valle Chico", sostuvo. También señaló que son 102 familias las que accederán al servicio y que "aquellos vecinos que no pueden contar con el tema económico para llevar a cabo la obra, el municipio ya también se hizo cargo".

El dirigente barrial resaltó además la importancia de contar con gas justo en medio de la ola polar. "Ya ahora en este momento te estás dando cuenta que está bajando la temperatura... y ya tener el gas es increíble. Veo la alegría en los vecinos, les brillan los ojos", manifestó.

Otro de los vecinos, Gustavo Ñancufil, remarcó que la obra llega en un momento clave para un sector de la ciudad donde las temperaturas suelen ser aún más bajas.

"Es un día muy importante porque esta zona es más fría que Esquel", señaló. Además, recordó las dificultades que implicaba calefaccionarse con otros sistemas. "Algunos vecinos con leña, otros con cilindro y después con calefacción eléctrica... hoy ya se soluciona un problema", afirmó.

Para Ñancufil, uno de los principales beneficios será dejar atrás la incertidumbre de quedarse sin combustible en los días más fríos. "Ahora sabés que no te vas a quedar sin gas, sea un domingo o un sábado a la noche... ya está continuo", destacó.

Brenda Padula Rosa también celebró la puesta en marcha del servicio y aseguró que el cambio será inmediato para las familias del barrio.

"Felices, más que felices y agradecidos por esta obra. Realmente nos va a cambiar en todos los aspectos nuestra calidad de vida", expresó. Explicó además que la humedad y el costo de la electricidad hacían muy difícil afrontar el invierno. "Nos va a aliviar muchísimo, tanto económicamente como en la calidad de vida. No es lo mismo llegar y que esté calentito, que no esté húmedo", indicó.

Por su parte, Doris Millaqueo puso el foco en el impacto que tendrá el gas para muchas familias monoparentales del barrio. "Es muy importante para todo nuestro barrio, para todas las mamás, porque somos muchas mamás solteras que día a día la peleamos para sustentarnos acá", dijo.

Emocionada, relató que durante años debió salir a buscar leña para calefaccionar su casa y que ahora podrá pensar en desarrollar su emprendimiento.

"Voy a tener gas y va a cambiar todo para mí. Voy a poder elaborar mis cosas también, porque yo soy panadera, quiero tener una panadería. Con el gas voy a poder hacer todos mis productos", concluyó.

R.G